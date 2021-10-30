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Sedat Peker'in 'FETÖ' iddiasıyla gündeme getirdiği Hidayet Uysal görevden alındı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı

30 Ekim 2021 16:52

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in "FETÖ dosyası olduğunu" iddia ettiği Mekânsal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal, Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda Mekânsal Planlama Genel Müdür Yardımcısı olan Hidayet Uysal görevden alındı. 

Tıklayın - Çevre ve Sağlık bakanlıkları ile Helal Akreditasyon Kurumu'na ilişkin atama kararları Resmî Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı'nın bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre; Uysal ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı'nda 4 üst düzey bürokrat daha görevden alındı.

Peker, 23 Mayıs 2021'de Twitter hesabından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal için Bakanlıkta hakkında 'FETÖ' dosyası olduğunu iddia ederek soruşturma evrakını paylaşmıştı.

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