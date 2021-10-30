Sedat Peker'in 'FETÖ' iddiasıyla gündeme getirdiği Hidayet Uysal görevden alındı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in "FETÖ dosyası olduğunu" iddia ettiği Mekânsal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal, Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda Mekânsal Planlama Genel Müdür Yardımcısı olan Hidayet Uysal görevden alındı.

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Cumhurbaşkanlığı'nın bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre; Uysal ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı'nda 4 üst düzey bürokrat daha görevden alındı.

Peker, 23 Mayıs 2021'de Twitter hesabından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal için Bakanlıkta hakkında 'FETÖ' dosyası olduğunu iddia ederek soruşturma evrakını paylaşmıştı.