Çevre ve Sağlık bakanlıkları ile Helal Akreditasyon Kurumu'na ilişkin atama kararları Resmî Gazete'de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Talha Türkoğlu, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kolçak, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal ile Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ulaş Karaca görevlerinden alındı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda açık bulunan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'na, Halil Erdoğan atandı.
Sağlık Bakanlığı'nda açık bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığına, Davut Eker getirildi.
Helal Akreditasyon Kurumu'nda açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine, Hacı Mehmet Günay ve Yahya Baba atandı.
Resmî Gazete'deki karar için tıklayın.
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Görevden alınan Uysal'ın ismini Sedat Peker'in gündeme getirmişti
Suç örgütü lideri Sedat Peker, 23 Mayıs 2021'de Twitter hesabından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal için Bakanlıkta hakkında FETÖ dosyası olduğunu iddia ederek soruşturma evrakını paylaşmıştı.