Çevre ve Sağlık bakanlıkları ile Helal Akreditasyon Kurumu'na ilişkin atama kararları Resmî Gazete'de

Görevden alınan Uysal'ın ismini Sedat Peker'in gündeme getirmişti Suç örgütü lideri Sedat Peker, 23 Mayıs 2021'de Twitter hesabından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal için Bakanlıkta hakkında FETÖ dosyası olduğunu iddia ederek soruşturma evrakını paylaşmıştı.