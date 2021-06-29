Sedat Peker’in Cihan Ekşioğlu tarafından 1,5 milyar TL bütçeli döküm işi verildiğini iddia ettiği isimden açıklama

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in terör savcısı Mesut Erdinç Bayhan’ın yeğeni olduğunu belirttiği ve Cihan Ekşioğlu tarafından 1,5 milyar TL bütçeli döküm işi verildiğini iddia ettiği Murat Gülibrahimoğlu, konuya ilişkin olarak açıklama yaptı.

“6 ay önce cebeci taş ocakları bölgesinde bulunan Kuzey Cebeci A.Ş.’nin % 20 hissesini satın aldım. Cebeci maden bölgesi içerisinde can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla şahsıma ait bütçe ile ulaşım yollarını, otoban bağlantı yolunu ve mahalle yollarını yapmaya başladım” diyen Gülibrahimoğlu, Savcı Mesut Erdinç Bayhan ile arasında bir akrabalık bağı bulunmadığını belirterek, Peker’e, “Bugüne kadar devletime hiç fatura kesmedim (ihale almadım)” dedi.

Gülibrahimoğlu, Peker’e, “Şimdi sana bu iftiraları attıranları ifşa etmen ve özür dilemen için 24 saat süre veriyorum. Sonrası senin ve soyadını taşıyanların şerefidir. Unutma şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev hayattır” diye seslendi.

Murat Gülibrahimoğlu’nun açıklaması şöyle:

‘’Terör Savcısı Mesut Erdinç Bayhan’ın yeğeni Murat Gür İbrahimoğlu’na Sultangazi Cebeci taş ocakları bölgesinden 1.5 milyar TL bütçeli döküm işi verildi ‘’İftiranı milyonlarca insan okuduğundan dolayı hayatımda ilk kez sosyal medya hesabı açtım. 6 ay önce cebeci taş ocakları bölgesinde bulunan Kuzey Cebeci A.Ş.’nin % 20 hissesini satın aldım. Cebeci maden bölgesi içerisinde can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla şahsıma ait bütçe ile ulaşım yollarını, otoban bağlantı yolunu ve mahalle yollarını yapmaya başladım. Bu faaliyetlerimden rahatsız olan, devlet hakkı ödemeden taş satan madenciler (hırsızlar) her gün hakkımda iftiralarda bulundular. Bugün bu hırsızlar sana ulaşıp hayatımda hiç görmediğim, kan bağım olmayan Sayın Savcı ile hayali bağlantı kurarak Sayın Savcı ve Şahsım hakkında senin de iftira atmana sebep oldular.

Bugüne kadar devletime hiç fatura kesmedim (ihale almadım). Eşim, iki kızım ve oğlumla sessiz, huzurlu ve topluma saygılı bir hayatımız var. İstanbul da ikamet etmekteyim. Adresim resmi kayıtlarda mevcuttur, şirket kayıt ve banka hesaplarım tüm denetlemelere açıktır.

Şimdi sana bu iftiraları attıranları ifşa etmen ve özür dilemen için 24 saat süre veriyorum. Sonrası senin ve soyadını taşıyanların Şerefidir. Unutma şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev hayattır."