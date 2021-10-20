Sedat Peker'in 'basın sözcüsü' Emre Olur: Halil Falyalı'nın çektiği şantaj kasetleri elimizde

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 'basın sözcüsü' olarak bilinen Emre Olur, KKTC'de kumarhane işleten ve bir darp olayı nedeniyle tutuklanan Halil Falyalı'nın yetkililere ve siyasilere şantaj yapmak için çektiği ileri sürülen 'kasetlerinin' ellerinde olduğunu söyledi.

Ağırlaştırılmış müebbet ve 392 yıla kadar hapis cezası istenen Sedat Peker’in basın danışmanı Emre Olur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Halil Falyalı'nın, siyasilere ve bürokratlara şantaj yapmak için çektiği kasetlerin Sedat Peker'in eline geçtiğini söyledi.

Olur, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"3 sene önce Eray Kenanoğlu yasadışı bahis işi yüzünden vurulmuştu. Mayıs 2021 itibariyle Sn. Reis Sedat Peker’in Halil Falyalı açıklamaları geldi.

3 sene sonra ise Halil Falyalı’nın baskısıyla Sn. Reis Sedat Peker’i bu dosyaya katanlar Halil Falyalı'nın şantaj kasetlerinin Sn. Reis Sedat Peker’in eline geçeceğini hesaba katamamışlar. Allah çok büyük, hikaye devam ediyor.

Sn. Reis Sedat Peker’in söylediği gibi: Doğruların gözle görülmeyen orduları, vatan fedailerinin arasında da gözle görülmeyen bağlar vardır. Velhasıl biz her yerdeyiz, biz milyonlarız…"

Sedat Peker ne dedi?

Peker'in Falyalı'nın adının geçtiği açıklamaları şöyle:

"Suriye Lazkiye limanı...

Bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergah kurmak için Venezuela'ya kim gitti, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım Bey. Bu senenin başında, o mal yakalandıktan sonra iki kez gitti 4 kez kaldı. Karakas'tan geliyor, kuru yük gemileri doğrudan Türkiye'ye geliyor ama konteynır gemileri Dominik'te durup öyle geliyor. Dominik üzerinden de çok yakalanmalar başlayacak. Ben bizim liman çok önemli dedim ya, gemi girmez diyorlar, ben girer mi dedim. 30-35 metrelik yatlarla, 500 ton, bir ton, iki ton kokainler o şekilde dağılıyor. Suriye Lazkiye üzerinden de yapılıyor. Kıbrıs Halil Falyalı, tüm para trafiği buradan yapılıyor. Halil Falyalı'nın Türkiye'de 10 tane dosyası var, neden getirmiyorsunuz. Tüm yasadışı bahis işleri onda, uyuşturucu sevkiyatı. Erkam Yıldırım-Halil Falyalı, birazdan geleceğiz.

Erkam Yıldırım Kıbrıs'a gittiğinde Halil Falyalı'nın misafiri. Ben Binali Bey'in böyle bir organizasyon içinde olduğunu düşünmüyorum. Erkam Yıldırım'la ilgili çekilen kasetler vardı, sonra bu işin aparatı haline geldi. Neden kokain yakalanamıyor, Erkam Yıldırım'ın gemileri üzerinden de değil sadece. Bu organizasyonun Mehmet Ağar da tamamen ortasında. Erkam Yıldırım Süleyman Soylu dostluğuna bakın."