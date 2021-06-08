Sedat Peker'in avukatlarının iptal edilen pasaportları iade edildi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 6 avukatının iptal edilen pasaportları iade edildi.

ANKA’da yer alan habere göre dün, “Bir avukatın, salt bir kimsenin avukatı olduğu nedeniyle özgürlüklerine müdahale edecek biçimde idari yaptırımla karşı karşıya kalması, kabul edilebilir değildir” açıklamasını yapan avukat Ersin Barkın, "Dün gece e-devlet sistemi üzerinden baktığımda pasaport bilgilerimin geri geldiğini gördüm. Böylece pasaportlardımızın iade edildiğini öğrenmiş olduk" ifadesini kullandı.

Peker'in; Barkın'ın da aralarında olduğu altı avukatının pasaportlarının iade edildiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatlarının pasaportları, iptal edildi. Peker'in avukatlarından Ersan Barkın, Akıncı Üssü davasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da müşteki olduğu davada müvekkilini temsil ediyor.

TIKLAYIN | Sedat Peker'in Erdoğan ve Soylu'yla müşteki olduğu davadaki avukatı Ersan Barkın'ın pasaportu iptal edildi