Sedat Peker'in Erdoğan ve Soylu'yla müşteki olduğu davadaki avukatı Ersan Barkın'ın pasaportu iptal edildi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatlarının pasaportları, iptal edildi. Peker'in avukatlarından Ersan Barkın, Akıncı Üssü davasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da müşteki olduğu davada müvekkilini temsil ediyor.

Son dönemlerde yayınladığı videolar ve iddialar ile gündemde olan Sedat Peker, vekaletinin bulunduğu avukatların pasaportlarının iptal edildiğini duyurdu. Peker, son videosunda sözünü ettiği pasaport iptalini, 4 Haziran'da Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda da dile getirmişti.

Independent Türkiye'den Can Bursalı'nın haberine göre, Sedat Peker'in avukatlarının pasaportları, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra Pasaport Kanununda yapılan değişiklikler sayesinde iptal edildi.

Pasaport Kanunu'nun 22. maddesine göre, yurtdışına çıkması mahkemece yasaklananlar, ülkeden ayrılmaları genel güvenlik bakımından sakıncalı olanlar ile terör örgütlerine aidiyeti, irtibatı veya iltisakı olanlara pasaport verilmiyor. Bu kişilere pasaport verilmişse de geri alınıyor.

Akıncı Üssü davasındaki avukatı da pasaportsuz kaldı

Sedat Peker'in vekaletinin bulunduğu 6 avukatının pasaportu da bu madde işletilerek iptal edildi. Pasaportu iptal edilen avukatlardan biri de Ersan Barkın.

Barkın, 15 Temmuz darbe girişiminin yönetildiği yer olan Akıncı Üssü Harekat Komutanı olarak görev yapan eski albay Ahmet Özçetin'in arabasından çıkan 26 kişilik listede, Sedat Peker'in de isminin yer alması nedeniyle katıldığı davada, müvekkilini temsil ediyor.

Erdoğan müşteki, Soylu ile Peker aynı listede

Akıncı Üssü iddianamesinde, Ahmet Özçetin'in arabasında çıkan listeyle ilgili şu ifadeler yer alıyor:

"Kazan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Akıncı Hava Üssü'ndeki üssün harekat komutanı olan şüphelinin kullandığı araçta 23 Temmuz 2016 tarihte yapılan aramada A4 boyutunda zarf içerisindeki belgelerde hedef no, hedef, hangi ilde, adres, koruma var başlıklı listenin birinci sırasında Abdullah GÜL, 26. sırada Emrullah İŞLER olan isim listesi çıktığı, zarf içerisinde Abdullah GÜL, Ahmet DAVUTOĞLU, Beşir ATALAY, İbrahim KALIN, İsmail KAHRAMAN, Mustafa VARAN , Nabi AVCI, Yalçın AKDOĞAN, Süleyman SOYLU'ya ait 2 farklı adres, Numan KURTULMUŞ, Kadir TOPBAŞ, Doğu PERİNÇEK, Sedat PEKER, Veli KÜÇÜK, Berat ALBAYRAK, Fikri IŞIK, Taner YILDIZ, Ali İhsan ARSLAN, Mücahit İhsan ARSLAN, Hasan ÖLÇER, Emrullah İŞLER isimli şahısların adreslerini içerir uydudan alınmış muhtelif sayıda değişik ölçekteki uydu görüntülerinin bulunduğu bunun da şüphelinin darbe eylemi içerisinde yer alıp devletin kritik noktalarında ve üst makamlarında görev yapmış kişilerin adresleri ile bunlara ilişkin uydu fotoğraf görüntülerini alarak darbeye teşebbüs eylemi öncesi çalışma yaptığının tespit edildiği..."

İddianamenin müşteki listesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakan Binali Yıldırım ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın isimleri yer alıyor.