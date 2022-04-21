Sedat Peker’in avukatından “yeni videolar" çekeceği iddiasına ilişkin açıklama

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in seçim dönemi yaklaştığında yeniden videolar yayımlayacağı yönündeki iddialara avukatı Ersan Barkın yanıt verdi. Barkın, “İsmail Saymaz’ın açıklamalarında bahsettiği konulara dair bir bilgim yok. Ancak Sayın Saymaz’ın bugüne dek sayın Peker ile ya da başka bir konuda yeterli inceleme ve bilgiye sahip olmadan bir değerlendirme yaptığını görmedim” dedi.

Yaklaşık bir yıl önce internette yayınladığı videolardaki iddialarıyla Türkiye gündemine oturan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Kasım 2021’den bu yana sessizliğini koruyor. Buna sebep olarak da bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkilileriyle yaptığı anlaşmayı gerekçe gösteriyor. Gazeteci İsmail Saymaz, dün Halk TV’de kaleme aldığı yazısında Peker’in seçim dönemi tekrar videolar yayınlayacağı iddiasını gündeme getirdi.

"Biraz daha dikkatli, temkinli"

Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, MedyaScope’dan Aytuğ Özçolak’a konuştu. Barkın, Peker’in yeni video yayımlayacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peker’in “Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığı centilmenlik anlaşmasına riayet” ettiğini ifade eden Barkın, “Neredeyse Birleşik Arap Emirlikleri’ne gittiğinden beri aynı ikametgâhta kaldığını biliyorum. Çünkü kendisiyle yaptığım görüşmeler aynı mekânda gerçekleşiyor. Burada da çok serbest sosyal hayatı olan bir aile değildi. Anladığım kadarıyla biraz daha dikkatli, temkinli, kendi güvenliklerini riske atmayacak şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar" diye konuştu.

Yeni videolar çekecek mi?

Barkın, İsmail Saymaz’ın “Peker’in seçime yakın bir süreçte konuşmaya hazırlandığı söyleniyor” iddiasına ilişkin şunları söyledi:

“İsmail Saymaz’ın açıklamalarında bahsettiği konulara dair bir bilgim yok. Ancak Sayın Saymaz’ın bugüne dek sayın Peker ile ya da başka bir konuda yeterli inceleme ve bilgiye sahip olmadan bir değerlendirme yaptığını görmedim.”

Türkiye'ye iadesi

Barkın, Peker’in iadesi için şu an hukuki bir sebep bulunmadığını ancak konunun siyasi boyutunun da olduğu belirtti:

“İadesi konusu tamamen siyasi bir durum. Hukuki olarak vereceğimiz cevap şu: ‘Birincisi, kırmızı bülten talebi var ve bu talep nihayete ermedi. İkincisi BAE ve Türkiye arasında bir iade anlaşması yok. Üçüncüsü BAE herhangi bir uluslararası iade anlaşmasının tarafı değil.’ Ancak tabii iade anlaşması olmasa da pekâlâ iade edebilir. Çokça örneği var. Bu Türkiye devletiyle BAE arasındaki siyasi ilişkiye bağlı. Bir de tabii ki Türkiye’de yargılandığı davaların niteliklerinin ne ölçüde iadeye gerekçe oluşturduğu önemli. Arapların bunu da göz önünde bulunduracağı kanaatindeyim, sonuçta orası bir kabile devleti değil.“

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