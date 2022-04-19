İsmail Saymaz: Sedat Peker'in seçime yakın bir süreçte konuşmaya hazırlandığı söyleniyor

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunduğu bilinen organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in seçime yakın bir süreçte konuşmaya hazırlandığını yazdı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Sedat Peker ve ailesine sosyal medya kullanma kısıtlaması getirilmişti. Saymaz, "Birkaç ay önce eşi Özge Peker ve oğlu Celalhan Peker'in Instagram ve Twitter kullanması için izin verildi. Sedat Peker için ise yasak esnetildi. Peker, video çekemese de Tweet atamasa da başkalarının paylaştığı tweetleri beğenebiliyor artık. Yani, Tweet aleminin deyimiyle 'like' edebiliyor" diye yazdı.

Öte yandan Saymaz, "Bu arada Peker'in seçime yakın bir süreçte konuşmaya hazırlandığı söyleniyor" dedi.

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