Sedat Peker’in attığı 9 tweete erişim engeli

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, sosyal medya platformu Twitter'dan Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu ile ilgili yaptığı 9 paylaşıma erişim engeli getirildi.

Engelleme kararına neden olarak 'kişilik haklarının ihlali' gösterildi. İfade Özgürlüğü Derneği’nin EngelliWeb platformu, Peker’in Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu ile ilgili iddialarda bulunduğu 9 tweeti, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 8 Haziran 2021 tarih ve 2021/6819 sayılı kararı ile erişime engellendiğini bildirdi.