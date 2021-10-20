Sedat Peker iddianamesinden Volkan Demirel çıktı

Gazeteci Timur Soykan, Halk TV'de "Kayda Geçsin" adlı programda organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkındaki iddianamede adı geçen Volkan Demirel ayrıntısına değindi. Demirel'in avukatı Mahir Işıkay, iddiaların asılsız olduğunu söyleyerek "Dava kapsamında bazı kişilerin yalan, gerçek dışı, yoruma dayalı beyanları müvekkilim Sayın Volkan Demirel'den ne kopartırız amacını taşımaktadır" dedi.

Timur Soykan, Emrah Sarıtaş'ın kuzeni ve Sedat Peker ile birlikte şirketi boşalttığı iddia edilen Eser Sarıtaş'ın ortağının Volkan Demirel olduğunu söyledi.

Soykan, "Sarıtaş Et Gıda diye bir firma var, 1946 yılında kurulmuş bir firma. Onlar 2008’de baba mesleğini büyüteceğiz diyerek Kasap Döner’i oluşturuyorlar. Kasap Döner’in üst markası Global Restoran diye bir şirket var, onu kuruyorlar. Ve Türkiye’de 55 tane şubeye ulaşıyorlar. Ve bu 55 şubede çok büyük bir Pazar oluşuyor, şirket değeri 40 milyon dolara kadar çıkıyor.

İddianameye göre Emrah Sarıtaş, bu işi yaparken kardeşi Eser Sarıtaş ve Abdullah Süngü şirketin içini boşaltıyor. Şirketteki paraları 'Sedat Peker Suç Örgütü'ne gönderiyorlar. Savcının iddiasına göre. Emrah Sarıtaş da bu muhasebe kayıtlarını incelemek istiyor. O sırada Fikret Aydın diye, Sedat Peker’in adamı olan bir kişi şirkete silahlı, birçok adamıyla geliyor ve şirketin Ataşehir’deki merkezine yerleşiyor. Hatta Emrah Sarıtaş’ın odasına yerleşiyor. Emrah Sarıtaş diyor ki

'Bütün her şeyimiz gitti. Geldiler devredeceksin hisselerini dediler. Ben devretmeyeceğimi söylediğim anda Fikret Aydın’ın korumaları elini beline götürerek beni öldüreceklerini söylüyordu. Annemin ve kız kardeşimin paylarını da devrettim.'

Volkan Demirel'in iddianamede nasıl yer aldığını anlatan Soykan "Ataşehir’de 5 katlı 25 milyon TL ederinde bir plazamız vardı. Onu da bizden aldılar. Bütün mallarımız gidince biz onu devretmek zorunda kaldık. Çok ucuz bir paraya devrettik, biz devrettikten sonra bir baktık Eser Sarıtaş bizim şirketin içini boşalttığı için paraları kendine almış. Ve Sedat Peker ile birlikte plazamızı da aldılar diyor. Şu iddiaları var, 'Sedat Peker ile sürekli tehdit ettiler, Fikret Aydın’ın silahlı kuşatması altında her şeyimizi kaybettik, bütün mallarımızı sattık şu an kirada oturuyoruz' diyorlar. Şirkete tekrar gidip baktığımda benim kuzenim olan Eser Sarıtaş’ı gördüm. Sarıtaş’ın ortağı da eski Fenerbahçeli milli kaleci Volkan Demirel’di diyor. Ama Volkan Demirel’e yönelik bir suçlama yok. Ama Emrah Sarıtaş ve kız kardeşi ‘Biz Volkan Demirel’e defalarca söyledik ama dinlemedi bizi' diyor. Emrah Sarıtaş’ın kız kardeşi Eda Sarıtaş, Volkan bu işlerin içindeydi diyor. Eser Sarıtaş şirketi boşaltırken sürekli tablolar aldı diyor. Ama o plazada şirketi var Volkan’ın ve orda Eser Sarıtaş’la ortak olduğu iddia ediliyor. Çok değerli sanat tabloları, mücevher, değerli mallar aldığı ve bunları Volkan Demirel’in evinde sakladığını belirtiyor. Eda Sarıtaş, Volkan Demirel’in evine çok sık gidip geliyor yakın arkadaşlar ve bir depoda o tabloları görüyor. Böyle aldıkları iddia ediliyor" ifadeleri kullandı.

Peker iddianamesi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker'in lideri olduğu çeteye dair 26'sı tutuklu 92 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

Buna göre Peker'in Cahit Çetin'in öldürülmesine ilişkin "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Peker'in, ayrıca çok sayıda suçlama sonucu (suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme, silahla yağma suçuna azmettirme, tefecilik, silahla kasten yaralama) toplam 392 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

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Volkan Demirel'den iddialara yanıt

İlk kez HalkTV ekranlarından gündeme gelen konuya ilişkin Volkan Demirel'den yanıt geldi. Demirel'in avukatı Mahir Işıkay, iddiaların asılsız olduğu belirtti.

Işıkay'ın açıklaması şöyle:

"Kamuoyunda 'Sedat Peker Davası' olarak bilinen davanın iddianamesinde Sayın Volkan Demirel'in adının geçtiği hususu ile ilgili olarak bazı kişilerin maddi gerçeğin ortaya çıkmasından ziyade sadece şahsi menfaatlerini düşünerek, adaleti yanıltmaya yönelik asılsız, yanlış, yalan ve iftiralarla dolu beyanları karşısında tarafımızca kamuoyuna açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Sayın Volkan Demirel'in başarılı futbol kariyerinin yanında yıllardır koleksiyonerlik yaptığı bu kapsamda ünlü sanatçıların eserlerini satın aldığı bilinen bir gerçektir. İnternetten yapılacak çok basit bir araştırma ile bu durum görülecektir. Sayın Volkan Demirel'e ait bu resim ve tabloların bedellerinin tamamı son kuruşuna kadar alın teri ile kazandığı para ile ödenmiş olup hepsi belgelidir.

Ayrıca müvekkilim Sayın Volkan Demirel'in yaptığı yatırımlar kapsamında satın aldığı taşınmazlardan yaptığı ortaklıklara kadar tüm işlemleri hukuka ve yasalara uygun yapılmış olup her işlemi resmi makamlarca onaylanmış belgeler ile sabittir.

Dava kapsamında bazı kişilerin yalan, gerçek dışı, yoruma dayalı beyanları müvekkilim Sayın Volkan Demirel'den ne kopartırız amacını taşımaktadır.

Özellikle hakkında hiçbir soruşturma bulunmayan, tanık olarak bile ifadesine başvurulmayan müvekkilim Sayın Volkan Demirel hakkında bilerek asılsız ve gerçek dışı ifadeler veren bu kişiler hakkında tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı, bu kapsamda tüm bu haksız ithamlarının hesabını çok yakın zamanda yargı önünde vermesi için gerekli işlemlere başladığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz"