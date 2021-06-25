Sedat Peker: Hesaplarım mahkeme kararıyla ikinci kez kapatılmak isteniyor

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, YouTube, Twitter ve Instagram hesaplarına erişim engeli getirildiğini konusundaki tartışmalara ilişkin olarak, "Youtube, Twitter ve Instagram hesaplarım mahkeme kararıyla ikinci kez kapatılmak isteniyor. Ancak bu platformların yöneticileri hali hazırda bunu uygulamıyorlar. Yani bizler gibi direniyorlar" açıklamasını yaptı.

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla aranan ve yayınladığı videolardaki iddialarla gündemde olan Sedat Peker'in sosyal medya hesapları için erişim engeli kararı verildiğini açıkladı. Kararın milli güvenlik gerekçesiyle alındığı belirtilen açıklamada, kararın henüz uygulanmadığı ifade edildi.

Peker, erişim engeliyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaparken platform yöneticilerinin bu kararı uygulamadıklarını söyledi.

Peker'in açıklamaları şöyle:

"1-Youtube, Twitter ve Instagram hesaplarım mahkeme kararıyla ikinci kez kapatılmak isteniyor. Ancak bu platformların yöneticileri hali hazırda bunu uygulamıyorlar. Yani bizler gibi direniyorlar (bakalım ne kadar direnecekler).

2-Ben sizlerle bir akit yaptım. Bu sosyal medya hesaplarımı diyelim ki kapatmayı başardılar, size sözüm olsun gerekirse bildiklerimi dumanla paylaşacağım, ama gene paylaşacağım. Çünkü yapılan akitte verilen söz namustur. 3-Bunların hepsini önce deli edecem, sonrasında ise tedavi edecem. Her ne kadar hipokrat yemini etmemiş olsam da sizler layık gördüğünüz için, ben Psikiyatri Profesör Doktor Sedat Peker. Hekimlerin de sözü namustur."

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