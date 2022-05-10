Sedat Peker'den Yıldırım Demirören hatırlatması

Yayınladığı 10 video ile geçtiğimiz sene gündemde olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Yıldırım Demirören'in kredilerini anlattığı videosunu paylaşan takipçisinin mesajını retweet etti.

Videoda ''Harama hile karıştırılmaz derler. Bunlar suç örgütlerinden daha namussuzlar. Yaptıkları her iş haram, her işte hile var'' ifadesini kullanan Sedat Peker şöyle devam ediyor:

''Ey Pambık Ören'in adamları. Zekaya saygı duymasını öğreneceksiniz. 750 milyon doları Ziraat Bankası'na verdi. Bu paranın hiçbirini ödemedi. Ana parayı bırak, faizlerini bile ödemedi. Çiftçinin, kredisini ödemeyince traktörünü haciz ediyorlar. Kanal D'yi haciz eden var mı? Hürriyet'in duydunuz mu haciz edildiğini? Harama hile karıştırılmaz derler. Bunlar suç örgütlerinden daha namussuzlar. Yaptıkları her iş haram, her işte hile var. Ziraat bankasına sorun. Demirören aldığı kredinin parasını vermiş mi?''

TIKLAYIN | Sedat Peker: Pamukören, Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemedi