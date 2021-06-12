Sedat Peker'den Yıldırım Demirören'e: OYAK’a Total’i fahiş fiyatla nasıl sattığını işledikten sonra Milangaz dosyasına geçeceğiz

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda “pambıkören” diyerek seslendiği Yıldırım Demirören’e yönelik bazı iddialarda bulundu. “Lan pambıkören, senin OYAK’a Total’i fahiş fiyatla nasıl sattığını işledikten sonra Milangaz dosyasına geçeceğiz” diyen Peker, “Baban meteliğe kurşun atarken Milangaz’ın gerçek sahibi Şevki Kurtkaya’nın ona yardım edip ilk dükkânı nasıl açtığınızdan başlayıp, sonraki süreçte devletten ve mafyadan yardım alıp adamın Milangaz da dahil birçok mallarına nasıl çöktüğünüzü de anlatacağım” dedi.

"Kendi yalınızı yakıp, içindeki fahiş fiyatla sigortalattığınız tabloların parasını alıp, sonra sözde yanan tabloları nereye gönderdiğinizi de anlatacağım" diyen Peker, "Sizi deli edeceğim" ifadesini kullandı.

Peker’in paylaşımları şöyle:

Lan pambıkören, senin OYAK’a Total’i fahiş fiyatla nasıl sattığını işledikten sonra Milangaz dosyasına geçeceğiz. Pambıkören, baban meteliğe kurşun atarken Milangaz’ın gerçek sahibi Şevki Kurtkaya’nın ona yardım edip ilk dükkânı nasıl açtığınızdan başlayıp, sonraki süreçte devletten ve mafyadan yardım alıp adamın Milangaz da dahil birçok mallarına nasıl çöktüğünüzü de anlatacağım.

Lan pambıkören kendi yalınızı yakıp, içindeki fahiş fiyatla sigortalattığınız tabloların parasını alıp, sonra sözde yanan tabloları nereye gönderdiğinizi de anlatacağım. Sizi deli edeceğim.

“Baban kimseye parasını ödemez, mafya ve devlet bağlantılarıyla mallara çökerdi”

Pambıkören, babanın meşhur bir lafı vardı ya ‘Senetle verseler tüm İstanbul’u satın alırım’ sözünü eskilerin hepsi bilir. Çünkü baban kimseye parasını ödemezdi. Hem mafya hem devlet bağlantılarıyla mallara çökerdi. Seninle işim bittiğinde tüm mallarını kaybedeceksin. Yönetim değiştiğinde de kesin cezaevine gideceksin.

“Hepiniz göreceksiniz, hepinizi deli edeceğim”

Pambıkören, Demirören Medya’daki çakma gazetecilerini ve çakma tartışmacılarını da aynı akıbet bekliyor. Hepiniz göreceksiniz. Hepinizi deli edeceğim.

Milangaz dosyasının tamamı bende. Okumaya başladım. Yüzde altmışına nasıl çöktüğünüzün evrakı da bende. Göreceksiniz. Mehmetçiğin paraları olan OYAK’a Total’i fahiş fiyatla sattığınızda yeni yönetimdeki hangi üyenin Bu yasadışı, bunu imzalamam dediğini dahi biliyorum. Her şey çok eğlenceli olacak.

"Çiftlik Bank’ın kurucusu olan Mehmet Aydın isimli şahıs Bolivya’da falan değil, Belarus’ta"

Peker, daha sonra yaptığı paylaşımda da, 2016 yılında 10 bin lira sermaye ile kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle topladığı 1 milyar liranın 500 milyon lirası ile ortan kaybolan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Belarus'ta olduğunu iddia etti. Peker, kırmızı bültenle aranan Aydın'a ilişkin olarak, "Bu şahsın yanına Belarus’a gidip onu ziyaret eden kişiler, aracı olan kişiler bellidir" dedi.

Peker şunları kaydetti:

“Kırk yaşın altındaki kardeşlerim, ben kurtarıcı değilim. Zaten kurtarıcı diye bir şey yoktur. Ben sizle anlaşma yapmış olan kırk yaş üstü birisiyim. Siz bana intikamımı almamda yardımcı olacaksınız, ben de size kurtarıcıya ihtiyaç olmadığını kanıtlayacağım.

Kırk yaşın altındaki kardeşlerim, kurtarıcı olmak doğru soruyu sorabilmektir. Doğru soruyu sorabilirsen ve sorunun cevabını almak için ısrarcı olursan, toplum kurtulmuş olur.

Kırk yaşından küçük kardeşlerim, Çiftlik Bank’ın kurucusu olan Mehmet Aydın isimli şahıs Bolivya’da falan değil, Belarus’ta. Belarus’tan trafik kazası yapmış bir şahsı Interpol kararıyla alıp Türkiye’ye getiren yüce devletimiz, bu şahsı acaba neden getirmiyor?

Kırk yaşından küçük kardeşlerim, Belarus’tan bu şahsı getirmeyen devletimizin içinde görevli olan bazı insanların bu paradan pay aldığı ortadadır. Bu şahsın yanına Belarus’a gidip onu ziyaret eden kişiler, aracı olan kişiler bellidir.

Ben örnek alınacak kişi değilim. Kurtarıcı değilim. Bazılarından kendi intikamımı alabilmek için size doğru soru sormayı ve onu takip etmeyi öğretecek kişiyim.”

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