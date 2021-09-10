Sedat Peker'den yeni ses kaydı iddiası: Mahkemede kararların kimin isteğiyle çıktığını öğreneceksiniz; toplum bunlara hazır mı bilmiyorum

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, yeni ses kaydı ve WhatsApp yazışmalarını ifşa edeceğini söyledi. Peker, "Önceleri gaza geldim söylediğim hiçbir şey değer görmedi. Toplum bu ses kayıtlarını ve Whatsapp yazışmalarını okumaya hazır mı bilmiyorum. Sizler Türkiye'nin en önemli davalarına mahkemeler karar veriyor diye biliyorsunuz ya, mahkeme başkanlarının sözcü milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerin ses kayıtlarını dinleyince kararların kimin isteğiyle çıktığını öğreneceksiniz" dedi.

Peker, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, yargı bürokrasisi içindeki yeni karanlık ilişkileri deşifre edeceğini öne sürdü. Türkiye'nin gündemine oturan videoları Youtube'da yayınlamaya başlayarak devlet içindeki siyaset, bürokrasi ve mafya arasındaki ilişkiler ağına ilişkin açıklamalar yapan Peker, yeni açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gazınıza geldim, paylaştıklarım hak ettiği değeri görmedi"

"Tüm insanlar tatildeyken sizin gazınıza geldim, planımın dışına çıkıp o kadar önemli dosyaları paylaştım. Hiçbiri hak ettiği değeri görmedi. Mezardan babam çıksa artık onun da gazına gelmem. Ben neyi ne zaman yayınlayacağımı biliyorum. Ancak toplumumuz bu ses kayıtlarını dinlemeye, WhatsApp yazışmalarını okumaya hazır mı, bunu gerçekten bilmiyorum.

Sizler Türkiye'nin en önemli davalarına mahkemeler karar veriyor diye biliyorsunuz ya, mahkeme başkanlarının sözcü milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerin ses kayıtlarını dinleyince kararların kimin isteğiyle çıktığını öğreneceksiniz. Şu an değil, çünkü bunları sizi eğlendirmek için paylaşmayacağım. Hedefe ulaşacağım."