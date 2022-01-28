T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sedat Peker’den "Hiç mi merak etmiyorsunuz" beğenisi

Seda Peker’in Twitter’da beğendiği mesajda “Bütün muhalefeti toplasanız, sayfa sayfa yolsuzluk açıklasalar 1 tane Sedat Peker videosu kadar etkisi olmaz” mesajı yer aldı

28 Ocak 2022 08:42

Hakkında organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla yakalama kararı bulunan Sedat Peker, sosyal medyada kendisi hakkında yazılan “Hiç mi merak etmiyorsunuz?” şeklindeki paylaşımı beğendi.

Bir süredir sosyal medyada herhangi bir mesaj paylaşmayan Peker, bir sosyal medya kullanıcısının mesajını beğendi. Mesajda, "Bütün muhalefeti toplasanız, sayfa sayfa yolsuzluk açıklasalar 1 tane Sedat Peker videosu kadar etkisi olmaz, adamı kaybettiler ya resmen, video yayınlarken iyiydi, hiç mi merak etmiyorsunuz ne oldu Peker’e?" ifadeleri yer aldı.

Bu, 24 Ocak’tan beri Peker’in sosyal medya hesabındaki ilk aktivite oldu.

2021’in ocak ayında Türkiye’yi terk eden Sedat Peker, bundan birkaç ay sonra YouTube’da videolar yayımlamaya başladı. Peker, ülkenin gündemine oturan bu videolarda Türkiye’deki üst düzey bürokratların karıştığı yolsuzluklar, cinayetler ve buna benzer iddialara yer verdi. Hakkında birçok kez yakalama kararı çıkan Peker, en son olarak temmuz ayında bir video yayımladı. Peker'in en son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunduğuna dair haberler yayımlandı.
Sedat Pekersosyal medyabeğenimerak
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24