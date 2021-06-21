Sedat Peker’den Bakan Soylu’ya: Kendinden emin olmayan bir adam senin de içinde olduğun haramilere savaş açmaya cesaret edemez

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek, "Kendinden emin olmayan bir adam senin de içinde olduğun haramilere savaş açmaya cesaret edemez" ifadesini kullandı.

Peker Twitter hesabından, "Süslü Süleyman, organize şubenin içinde çeşitli şubelerden getirip tayin edip oluşturduğun 14 kişilik ekip varya, başlarına da Mardin’den Hakan isminde bir amir getirmişsin, benimle ilgili ne kadar çalışma yaparsa yapsınlar hiçbir şey bulamayacaklar. Kendinden emin olmayan bir adam senin de içinde olduğun haramilere savaş açmaya cesaret edemez. Bunu da nasıl öğrendim diye merak edeceksin. Sana demiştim ya vatan fedaileri, serdengeçtiler, vatan delileri her yerdeler. Onlar birbirini tanımadan, birbirini deli gibi severler. Şunu sakın unutma, vatan fedailerinin, serdengeçtilerin, vatan delilerinin arasında gözle görülmeyen bağlar vardır." paylaşımını yaptı.