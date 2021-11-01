Sedat Peker, 'Deli Çavuş' adlı hesapla ilgili açıklama yaptı

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, KKTC'deki siyasilerle ilgili yaptığı ifşaatların videolarını yayınlayan Twitter'daki "Deli Çavuş" adlı hesapla ilgili açıklama yaptı. Peker, videolara ara verilmesine ilişkin "Bazıları “Elinde başka kaset yok, blöf yapıyor.” diyormuş. Çok güvendikleri bir gazeteci seçsinler. O videoların bir kısmını göndereyim, o gazeteci seyretsin" ifadelerini kullandı.

Peker, Twitter'dan yaptığı açıklamalarda, "Z kuşağındaki kardeşlerim, yayınla yayınla diyorsunuz ancak bunların bazıları yayınlanacak şeyler değil. Daha önce yayınlananlar gibi değil. Bana inanmıyorsanız bir gazeteci seçin. O da kabul ederse kendisine yollayayım, baksın. O da yayınlanmasın diyecektir." dedi.

Peker'in paylaşımları şöyle:

"1-Kıymetli dostlarım, ruhumun parçası olan Deli Çavuş’la yakın bir zaman önce tanıştınız. Deli Çavuş yayını niye durdurdu diye bana sorular yöneltiyorsunuz. Artık emin olmuşsunuzdur ki bende söz namus. Bu yayınlanan videolardan sonra başta Rum kesimi olmak üzere…

2-…bazı başka ülkeler de KKTC’yi küçük düşürecek bazı haberler yaptılar. Bu yüzden Deli Çavuş yayına ara verdi. Hem biz ne demiştik? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde suçlulara karşı mücadele başlatılırsa yayın yapmayacağız. Şu an KKTC’de çok enteresan şeyler oluyor.

3-Daha önceleri bazı arkadaşlar Kıbrıs’taki Savcı ve Hakimleri bana övmüşlerdi. İşin gerçeği, ben inanmamıştım. Onlar bu kadar dürüst ise, bu kadar suç orada nasıl gerçekleşiyor demiştim. Ancak görünen o ki ben yanılmışım. Galiba Kıbrıs’ı suçtan arındıracaklar.

4-Sadece Başbakanı, diğer partilerin yetkililerini videoya çekmemişler. İşlerini yaptırmak için lazım olan üst bürokratları bile kayıt yapmışlar. Hele bazıları var ki, Türkiye’den oraya gidenlerin içinde, size yemin ediyorum onların videolarını görseniz…

"Çok güvendikleri bir gazeteci seçsinler"

5-…bunların yüzünden Yüce Dinimize olan inancınızda bile zaafiyete uğrarsınız. Yüce ALLAH bunların gerçekten belasını versin. Biz semt çocuğuyuz, açık saçık filmlere bakmışlığımız elbette oldu. Size yemin ederim ben o açık filmlerde bile böyle sahneler görmedim.

6-Yüce ALLAH gerçekten bunların belasını versin. LGBT’li bireylere söylemediğinizi bırakmayacaksınız, bunları söylerken de akıl dışı şeyler yapacaksınız. Yazıklar olsun size. Bazıları “Elinde başka kaset yok, blöf yapıyor.” diyormuş. Çok güvendikleri bir gazeteci seçsinler.

7-O videoların bir kısmını göndereyim, o gazeteci seyretsin. Ancak namus sözü verip hemen silecek çünkü hem partili hem yetkili hem çok dindar olarak bilinen kişiler oldukları için büyük ihtimalle intihar edebilirler. Söz namus. Ben yayınlamayacağım. Ancak merak ediyorlarsa…

8-…yollayayım, seyretsinler. ALLAH sizin gerçekten belanızı versin. O şekilde doğdukları için LGBT’li birey olanları aşağılayacaksın, ötekileştireceksin, nefret objesi haline getireceksin; siz ise parti yöneticisi olup, zengin olup, yarım metre bıyıkla gezip dindar olarak…

9-…tanınacaksınız. LGBT’li bireylerin aklına gelmeyecek uçukluktaki şeyleri ise yaşayacaksınız. Yüce ALLAH sizin gerçekten belanızı versin. Suç dünyasında bir sistem yıkıldığında hemen yeni bir sistem kurulur. KKTC, TÜRKİYE, Makedonya, Belarus üzerinde kurulu bulunan…

10-…bir sistemi KKTC’deki Hakim ve Savcılarımıza yardımcı olmak için delilleriyle deşifre edeceğim. Çünkü Veysel Şahin’den sonra halil falyalı kullanıldı. Şu anda da önümüzdeki günlerde açıklayacağım yapı, tüm yasadışı bahis işlerini ve uyuşturucu para transferlerini…

11-…kendi kontrolüne aldı. Bizim ahiretlik başta olmak üzere hepsi LGBT’li bireylere sallıyorlardı. Yazıklar olsun, gerçekten yazıklar olsun. Yüce ALLAH sizin belanızı versin. Kaset yok diyordunuz ya, seçin bir gazeteci ona seyrettireyim. Siz de arkadaşlarınızı öğrenin."