Sedat Peker davasında 2 sanığa tahliye

Sedat Peker Suç Örgütü'ne ilişkin aralarında firari sanık Sedat Peker'in de bulunduğu 3'ü firari, 16'sı tutuklu 92 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bir kısım tutuksuz sanıkların savunmasının alınmasının ardından ara kararını açıklayan heyet, 2 sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya çok sayıda tutuklu sanık katıldı. Tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Bir kısım tutuksuz sanıklar beyanlarında üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek ayrı ayrı beraatlerini istedi. Tutuklu yargılanan sanıklar tahliyelerini talep etti. Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, gelecek celse müvekkilini savunabilmek için 2 saatlik süre istedi.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan heyet, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına karar verdi. Onur Özen ile Dursun Bayhan'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar veren heyet, 14 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Ne olmuştu?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 30 kişi mağdur, Çekmeköy’de 31 Ağustos 2017 tarihinde silahlı saldırı sonucu öldürülen Cahit Çetin ise maktul olarak yer almıştı.

İddianamede, suç örgütü lideri Sedat Peker'in, Cahit Çetin'in silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin “tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle, ayrıca 19 ayrı eylemde birçok müştekiye karşı “var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme”, “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme”, “tefecilik”, “silahla kasten yaralama” suçlarından ise toplamda 390 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

Örgüt yöneticisi olan 9 kişinin ise, “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme”, “suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme”, “kasten öldürmeye azmettirme”, “var olan suç örgütün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme”, “tefecilik” ve “silahla kasten yaralama” suçlarından da değişik oranlarda hapis cezası istenmişti.