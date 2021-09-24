Sedat Peker, bugünü işaret etmişti; açıklama yaptı: Teknolojilerde çare tükenmez

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, geçtiğimiz gün "Cuma günü polisin, savcıların neden gerçek suçlulara karşı bir şey yapamadıklarını, yüksek miktarda yakalanan kokainlerin sahiplerinin nasıl serbest bırakıldıklarını, bu kokain satıcılarının hangi bakanlarla resimleri olduğunu yayınlayayım da ortalık biraz şenlensin" dediği paylaşımlarını bugün gazeteci Erk Acarer aracılığıyla yaptı. Peker, bulunduğu ülkede güvenlik risklerinin arttığı gerekçesiyle tweet'lerinin de yasaklandığını duyurdu.

Peker, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Kıymetli dostlarım, bulunduğum ülkede güvenlik risklerimin çok arttığı gerekçesiyle siyasi saldırı niteliği taşıyan tweet paylaşımı yapmamı da geçici bir süreliğine engellediler. Süleyman Demirel, Demokrasilerde çare tükenmez demişti. Ben de bu çağa uygun olarak Teknolojilerde çare tükenmez diyorum. Biraz sonra Erk Acarer isimli gazetecinin Twitter hesabından 38 tweet paylaşılacak. Hepsini sırayla retweetleyeceğim. Başında söz namus dedik. En son duman yoluyla anlatacağım, gene anlatacağım. Paylaşımlar önemli."

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