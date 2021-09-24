Sedat Peker'den yeni iddialar: Soylu'nun oğlunun arkadaşı 20 küsür kilo kokainle yakalandı, 18 sene ceza aldı, serbest bırakıldı

T24 Haber Merkezi

Gazeteci Erk Acarer, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in 'siyasiler ve bürokratların uyuşturucu-suç trafiğine karışmaları'na ilişkin yapacağı paylaşımlara Birleşik Arap Emirlikleri tarafından izin verilmediğini, Peker'in vereceği bilgileri kendilerine aktardığını duyurdu. Peker'in "Türkiye'de bürokrasi ve siyasetle iç içe bir narko yapı yaratılmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandığını belirten Acarer, konuya ilişkin çok sayıda teyidi yapılmış belge ile birlikte bilgileri paylaştı. Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlunun arkadaşı Recep Köroğlu'nun 20 küsür kilo kokainle yakalandığını, 18 yıl ceza aldığını ama Yargıtay aşamasında serbest bırakıldığını iddia ederken, "İnsanlarımız aç, insanlarımız mağdur. Bir tek rahat olanlar rüşvet alanlar, uyuşturucu satanlar ve kadın satanlar" dedi.

Peker, Twitter hesabından paylaşmayı planladığı gönderilerini, BAE'nin izin vermemesi üzerine gazeteci Erk Acarer ile paylaştı. Peker, 'siyasiler ve bürokratların uyuşturucu-suç trafiğine karışmaları'na ilişkin çok sayıda iddiada bulunurken, kendisi hakkında şikayette bulunan Erkam Yıldırım'a dair de açıklama yaptı. Peker, Yıldırım'a yönelik, "Bence şikayeti sen erken yapıp boşuna beni tahrik ettin. Konteynırlarda kokainler benim ifşalarımdan sonra çokça yakalanmaya başlayınca, eskiden bir dönem kullanılmış olan ancak zorluğu çok olduğu için sonra vazgeçilen, gemilerin altına kokainlerin kaynak yapılarak İzmir Limanı’na geldiklerinde ise İzmir Aliağa’daki gemi havuz bakımlarına gemiler alınarak kokainlerin orada çıkarılıp piyasaya dağıtılmak üzere yeni çalışmaların tekrar başladığını konuşacaktık. Keşke bunları da konuştuğumuzda şikayet etseydin" ifadelerini kullandı.

Acarer'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

"1-Sedat Peker cephesi, bugün yayınlayacağını söylediği twitlerine Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) güvenlik nedeni ile izin vermediğini aktardı. Bu bilgiler konusu ve kapsamındaki talebimizi ise geri çevirmedi.

2-'SİYASİLER VE BÜROKRATLARIN UYUŞTURUCU-SUÇ TRAFİĞİ Peker cephesi, 'Uyuşturucu, yargı, bakanlık ve derin' ilişkiler çerçevesindeki tüyler ürpertici bilgileri tarafımıza paylaştı. Twitter üzerinden bir ilki gerçekleştirerek röportaj-bilgi serisini yayınlıyoruz.

3-Yine Peker cephesinin tarafımızla paylaştığı çok önemli ve teyidi yapılmış belgeleri de röportajın ilgili bölümlerine ekleyeceğiz. Peker, "Türkiye'de bürokrasi ve siyasetle iç içe bir narko yapı yaratılmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı. Şu bilgileri aktardı:

4-"Bulunduğum Birleşik Arap Emirlikleri'yle ülkemiz arasında tekrardan dostane ilişkiler kurulup karşılıklı görüşmeler başlayınca, makamına saygı duyduğum ancak kendisinden nefret ettiğim süslü süleyman ve de Ak Parti milletvekili tolga ağar'ın (derin mehmet'in oğlu.)

5-'Yakın zamanda Türkiye'ye getireceğiz, o zaman görecek' tarzındaki arkamdan söyledikleri tehditvari kelimeleri duyunca bunları aktarmak benim için farz oldu. Ocak ayında Ermeni Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu'ndan resmi koruma polisi vasıtasıyla…

6-…yüksek rütbeli bazı emniyet müdürleri 500 bin TL rüşvet isterler. Olay şu şekilde gelişir. Foto Film Şube Müdürü Ekrem Eren Ermiş, Bedros Şirinoğlu'nun koruma polisi Selami Tellioğlu'nu yanına çağırarak Bedros Şirinoğlu'na…

7-…'Fazladan bir ihtisaslı araç yapmışsınız (kanun dışı bir şekilde), bu arabayla da yasadışı bir şekilde kara para taşımacılığı yapıyormuşsunuz. Bana bunu Kaçakçılık Şube Müdürü Engin Süngü söyledi. Koruma Şubeden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Saraç da biliyor!

8-…Bu konu İl Emniyet Müdürü'ne aksettirilecek. Bedros Bey 500 bin TL verirse konu kapanacak' diyor. Koruma polisi olayı Bedros Bey'e anlatır ve bu üst müdürlerin şikayet edilmesi fikrini verir. Önce İl Emniyet Müdürlüğündeki bazı yetkililere konu anlatılır.

9-…Daha sonrasında Bedros Bey daha önceden tanıdığı süslü sülümana önce mektup yazar, daha sonra da telefonla görüşüp süslü sülümanı bilgilendirir. Makamına saygım olan ancak kendisine saygı duymadığım süslü süleyman da gereğinin yapılacağını söyler.

10-… Müfettiş görevlendirir. Esas hikaye bundan sonra başlar. Koruma polisi, emniyet müdürüyle arasında geçen konuşmaları ses kaydına aldığı, sayfalarca süren Whatsapp yazışmalarının çıktısını alarak dosyaya ekler.

11-Ancak enteresan gelişmeler olur. Rüşvet istenen ses kayıtları, Whatsapp yazışmaları ortadayken; 3 emniyet müdürü korunurken bu delilleri kaydeden koruma polisini sıkıştırmaya başlarlar, dosyayı kapatmak için. Ocak ayında meydana gelen bu olayda halen daha bir netice yok.

12-Konu kapatılmak isteniyor. Bedros Bey koruma polisinin görevini layığıyla yaptığını söyleyip diğer müdürler için 'Bunlar üniformalı soyguncular' diyor. Koruma polisi aniden görev yeri değiştirilince isyan edip, emeklilik dilekçesi verip görevden ayrılıyor.