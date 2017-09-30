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Sedat Peker, 'algı çalışması' demişti; 'işkence videosu'na ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Peker, 'işkence videosunu' sosyal medya hesabında paylaşmıştı

30 Eylül 2017 18:36

Sedat Peker’e hakaret ettiği öne sürülen bir kişinin, bir aracın arka koltuğunda iki kişi tarafından dövüldüğü 'işkence videosu' sosyal medyada paylaşılmıştı. Peker'in 'algı çalışması' ifadelerini kullandığı o video ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı, bir kişi aranıyor.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre sosyal medyaya yüklenen videoda bir otomobilin arka koltuğunda oturan 2 kişi, aralarına aldıkları kişiyi "Sedat Peker'e küfrettiği" iddiasıyla feci şekilde dövdükleri görülüyordu. Dövülen kişinin kanlar içinde kaldığı görülen bu video, Sedat Peker'in kişisel sosyal medya hesabından da paylaşılmıştı.
Sedat Peker video ile ilgili olarak açıklama yapmış, şahsına karşı bir algı operasyonu yapıldığını iddia etmişti. Peker, videoda dayak atan kişiler içinse, "Aslında bu görüntülerdekinden çok daha fazla şiddeti bence hak ediyorlar" ifadelerini kullanmıştı. 

TIKLAYIN- Sedat Peker'den 'işkence videosu' açıklaması: Algı çalışması yapanlar, daha fazla şiddeti hak ediyorlar!

İstanbul polisi, şiddet içeren görüntüleri sosyal paylaşım sitesi YouTube yükleyen, yayınlayan ve birbirlerine gönderen 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler M.K, H.F.K, F.K, S.Y'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamalarına başlanırken, O.K.D'nin de arandığı belirtildi.

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