Sedat Peker, Alaattin Çakıcı'yla görüşmesini doğruladı: Biz 17 sene önce Kuran'a el basarak, düşman olmayacağız diye yemin ettik

Geçmişte organize suç örgütü liderliğinden yargılanıp hüküm giyen Sedat Peker, Türkiye'de 90'lı yıllardaki mafya-siyaset ilişkilerinin odağında yer alan isimlerden olan ve infaz yasası kapsamında tahliye edilen Alaattin Çakıcı ile görüşmesini doğrularken, "Biz 17 sene önce Alaattin Abi'yle Kur'an-ı Kerim'e el basarak yaşadığımız sürede birbirimize düşman olmayacağız diye yemin ettik." ifadelerini kullandı.

AKP'nin çıkarttığı yeni infaz yasası kapsamında tahliye edilen Alaattin Çakıcı ile aralarında sorun olduğu iddia edilen Sedat Peker arasında sürpriz bir görüşme gerçekleştiği ileri sürülmüştü.



İkilinin arasında neler konuşulduğu merak edilirken konuyla ilgili Sedat Peker cephesinden sürpriz bir açıklama geldi.

"Bana kendimi üzmemem gerektiğini, benim için elinden gelen bir şey olursa yapacağını söyledi"

Alaattin Çakıcı ile görüştüğünü doğrulayan Sedat Peker, "Biz 17 sene önce Alaattin abiyle Kur'an-ı Kerim'e el basarak yaşadığımız sürede birbirimize düşman olmayacağız diye yemin ettik. Hapisten çıktıktan sonra kendisini aradım.



O da bu son dönemlerdeki video olaylarıyla ilgili 'namuslu şerefli insanlar bu şekilde videolar çekip insanlara bu şekilde iğrenç konuşmalar yapmazlar' dedi.



Bana kendimi üzmemem gerektiğini, yaşça benden büyük olduğunu ve benim için elinden gelen bir şey olursa yapacağını söyledi. Ben de kendisine teşekkür ettim. Kendisine kısa sürede kendisini toparlaması temennisinde bulundum" şeklinde konuştu.

Hatırlı dost; Atilla Yıldırım

Öte yandan aralarında husumet olduğu öne sürülen Sedat Peker ve Alaattin Çakıcı'nın barışmasında 25 yıldan uzun süredir Çakıcı ve Peker'in arkadaşı olan Trabzonspor'un eski yönetilerinden Atilla Yıldırım'ın devreye girdiği öğrenildi.