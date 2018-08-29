Sedat Namal, Karabükspor'un yeni başkanı oldu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) -

SPOR Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor\'un olağanüstü genel kurulunda başkanlığa iş insanı Sedat Namal seçildi.

Finansal açıdan zor günler yaşayan ve transfer ettiği 16 oyuncusunun lisansını çıkartamadığı için maçlara altyapı oyuncularıyla çıkan Kardemir Karabükspor\'un olağanüstü genel kurulu Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi\'nde yapıldı. Seçime, daha önce kulüpte asbaşkanlık görevinde bulunan iş insanı Sedat Namal başkanlığındaki tek liste ile gidildi. Seçimde 80 oyun 71\'ini alan Sedat Namal başkanlığa seçildi.

Takımın ana sponsoru Kardemir A.Ş.\'nin hiçbir şeyden kaçmaması gerektiğini belirten Sedat Namal, \"Bu takımla ilgilenemiyoruz diyorlarsa borçsuz bize teslim etsinler, gereğini yaparız biz. Ben 4 sene asbaşkanlık yaptım. Borcumuz 4 milyon TL\'yi geçmiyordu. Mehmet Aytekin yanlış anlamasın benim kardeşim, gariban adam. Çıkmış bir şeyler yapmaya çalışmış. Bu adamı eleştirmeyin. Para olmayınca ne yapacak? Bana da taahhütler verdiler. Para olmayınca ne yapacağım ben? Şimdi diyorlar ki; lisansı çıkartalım. Lisansı çıkartalım ama geriden gelen bir sürü hesap kitap var. Eğer Kardemir, cuma gününe kadar bize 10 milyon TL vermez ise bunun bedeli 50 milyon dolar olacak Kardemir\'e. Cuma günü lisans çıkmıyor, para yok. Biz şunu test edeceğiz; Cuma günü veya 3 Eylül\'de Kardemir, Karabük\'te var mı? O aileler var mı? Bunu göreceğiz, bu netleşecek. Ben sonuna kadar sizin önünüzde koşarım ama beklentiniz şu olsun; bugün sabah hocamla da toplantı yaptım. Benim lisansları çıkartmak boynumun borcu. Bugün bütçeyi yaptık. Sihirli bir değneğimiz, şunumuz bunumuz yok. Vekillerimiz çok destek oldu. Destek için her kese teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

\"PARA GELDİĞİ ZAMAN ŞAMPİYONLUK SÖZÜNDEN TUTUN, SÜPER LİG\'E KADAR SÖZ VERİRİM\"

5 futbolcuyla alacakları için görüşeceklerini belirten Namal, \"Sadece bir istirhamım var; soğukta bana 10 bin TL verseler deplasmana gitmem. Ama taraftarımız gece gündüz koşuyor. Tabii onlarda sınırlarını bir yere kadar bilecekler. Görevi haricinde hiç kimse tesise gitmeyecek. Kimse Karabükspor yöneticisiyim diye hava atmayacak. Olursa böyle. Bizim 4-5 hafta daha bu takımı oynatma şansımız yok. Bu genç topçularımıza yazık ediyoruz. Bunların kondisyonları yetersiz. Geçmişten 5 tane futbolcumuz var, onlarla da alacaklarıyla ilgili görüşeceğiz. Ne elimizden geliyorsa yapacağız ama Kardemir\'den de para geldiği zaman şampiyonluk sözünden tutun, Süper Lig\'e kadar söz veririm, sıkıntı yok.\" ifadelerini kullandı.

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