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Yaşam

Sedat Ergin, Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etti

Doğan Gazetecilik A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Ergin'in bugün itibariyle görevinden ayrıldığını duyurdu.

10 Mart 2010 02:00

T24 - Doğan Gazetecilik A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Ergin'in bugün (10 Mart 2010) itibariyle görevinden ayrıldığını duyurdu.
 
Doğan Gazetecilik'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Ergin'in, bugün itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrıldığı belirtilerek, yerine, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Tayfun Devecioğlu'nun atandığı kaydedildi.

Tayfun Devecioğlu'nun, editoryal işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacağı belirtildi.

1963 yılında İstanbul'da doğan Tayfun Devecioğlu, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. Gazeteciliğe 1987 yılında başladı. Çeşitli gazete ve dergilerde muhabirlik, yöneticilik ve genel yayın müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ekim 2009'dan bu yana Milliyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapıyor.

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