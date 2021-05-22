Sedat Ergin: Türkiye BioNTech tercihinde neden geç kaldı?

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Biontech CEO’su Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci’nin Türkiye’ye 120 milyon dozluk anlaşma sağlandığı açıklamasını hatırlattığı yazısında, “Türkiye BioNTech tercihinde neden geç kaldı?” sorusunu irdeledi.

“Madem sonunda BioNTech seçeneği ağır basacaktı, tercihin bu kadar gecikmiş olması şimdi kamuoyuna nasıl izah edilecektir? Bu bağlantılar daha önce yapılamaz mıydı? Bu aşıyı bulan iki bilim insanın Almanya’da yaşamalarına karşılık Türk olmaları dikkate alındığında, Türkiye’nin bu açıdan sahip olduğu avantaj neden değerlendirilmedi?” diye soran Ergin, “Bu sorulara yanıt aramak üzere yola koyulduğumuzda, arşivler bize Sağlık Bakanı Koca’nın ilk aşamada BioNTech seçeneği karşısında biraz mesafeli bir bakışa sahip olduğunu anlatıyor” diye yazdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz’a verdiği bir röportajda Biontech aşısıyla ilgili ifade ettiği, “Vatandaşıma ‘Yüzde yüz güvenebilirsiniz. Ben de yaptırmak istiyorum’ diyebileceğim bir aşı olma noktasında daha emin değil dünya. Uzun vadeli bağışıklık sonuçlarını bilmiyoruz. Erken dönem başarı sonuçlarını dünya göremedi. Yalnızca AstraZeneca değil, BioNTech için de söylüyorum. Bunlar mRNA aşısı. Yani genetik yollarla elde edilen aşılar. Erken dönemde antikor ve hücresel bağışıklık geliştirme anlamında başarı ortaya koymuş olabilirler. Ama orta ve uzun vadeli sonuçlarını dünya bilmiyor. Çünkü salgında mRNA yöntemiyle ilk kez kullanılıyor... Esas sonuçlarını dünyanın bildiği aşı, geleneksel ve klasik yöntemdeki inaktif dediğimiz aşılar” ve ““(BioNTech) ‘1 milyondan fazla veremeyiz’ dedi. 2021 için 25 milyon verebileceklerini söylediler. Benim 2021’in nisanından sonra aşıya ihtiyacım olmayacak. Çünkü benim aşım devreye girecek. ‘Nisan dahil bana ne kadar aşı verirseniz alırım’ dedim” sözlerini hatırlatan Ergin, “Koca’nın stratejisindeki bu hesap tutmamıştır. Yerli aşı geçen nisan ayında devreye girmemiştir” dedi.

“Kuşkusuz, gerçekçi ve ayakları yere sağlam basan bir stratejinin aşı tedarik kaynaklarını çeşitlendirmesi gerekirdi. Başka ülkelerin daha geçen yaz ve sonbahardaki hareketleri izlenerek, Çin seçeneğiyle birlikte BioNTech’le de bağlantı kurularak birden çok kaynağın devreye sokulması, aylardır yaşanan sıkıntıyı büyük ölçüde önlemiş olurdu” diyen Ergin, şunları kaydetti:

“Bu yönde öngörülü bir strateji, aynı zamanda yerli aşının nisan ayında devreye gireceği gibi boşlukta kalan bir varsayımının yarattığı muazzam riskleri de telafi ederdi. Ne yazık ki, burada yaşanan gecikmenin Türkiye’ye yol açtığı yüksek bedeli ölçebilecek durumda değiliz.”

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