Sedat Ergin yazdı: İdlib'de Türk askerlerini şehit eden saldırıyı kim yaptı?

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, geçen cumartesi İdlib'de iki Türk askerinin şehit olduğu saldırıyı “Ebu Bekir Sıddık’ın Yardımcıları Seriyyesi” isimli bir örgütün üslendiğine dikkat çekerek bunun geçen bir buçuk yılı aşkın süre içinde İdlib’de Türk askerlerinin hayatını kaybettiği ikinci saldırı olduğuna dikkat çekti.

Ergin bugünkü yazısında, saldırıyı bir grubun üstlenmesinin eylemin muhakkak onlar tarafından gerçekleştirildiği anlamına gelmediğine dikkat çekti.

Ergin, "Ebu Bekir Sıddık’ın Yardımcıları Seriyyesi”nin İdlib’de adı yeni yeni duyulmakta olan ve IŞİD'e yakın çizgide olduğu değerlendirilen bir örgüt olduğunu aktardı.

Ergin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Geçen bir buçuk yılı aşkın süre içinde İdlib’de Türk askerlerinin hayatını kaybettiği iki saldırı oldu. Birincisinde, 19 Mart 2020 tarihinde M-4 otoyolu üzerinde düzenlenen bir saldırıda iki asker şehit olurken, bütün şüpheler o dönemde El Kaide çizgisindeki Huras El Din örgütü üzerinde toplandı. Ayrıca, geçen 10 Mayıs’ta yine İdlib’de intikal halindeki bir TSK konvoyuna düzenlenen saldırıda bir asker ölmüştü.

Peki geçen cumartesi günü M-4 otoyolunun biraz kuzeyindeki İdlib şehir merkezi ile 7-8 kilometre kuzey doğusundaki Binniş yerleşimi arasındaki yolda arama-tarama görevinden dönmekte olan TSK unsurlarını kim hedef aldı?

Olaydan sonra sosyal medya hesaplarında yapılan bir paylaşımda, saldırıyı “Ebu Bekir Sıddık’ın Yardımcıları Seriyyesi” isimli bir örgüt üslendi. Bir önceki 10 Mayıs saldırısını da aynı grup üstlenmişti. Bu, İdlib’de adı yeni yeni duyulmakta olan ve DEAŞ’a yakın çizgide olduğu değerlendirilen bir örgüt.

Bununla birlikte, saldırıyı söz konusu örgütün üstlenmiş olması, eylemin muhakkak onlar tarafından gerçekleştirildiği anlamına da gelmiyor. Bu aşamada saldırının failinin kim olduğu sorusunun yanıtının Ankara cephesinde henüz tam olarak netleşmediği anlaşılıyor.