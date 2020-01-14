Sedat Ergin yazdı: 2020 yılında İdlib’de yaşayanlar için 3 seçenek var

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA), geçen çarşamba günü yayımladığı İdlib’e ilişkin ‘durum raporu’nu köşesinde yorumladı. Ergin, 2020 yılında İdlib’de yaşayanlar için üç seçenek olduğunu kaydetti.

Ergin, İdlib’in rejim için kısmen kolay bir hedef haline geldiğini belirtti. Ergin, “Muhtemelen Esad-Rusya ikilisi bakımından bunu tamamlayacak ikinci aşama, hem Lazkiye’ye giden M-4, hem de Şam’a çıkış veren M-5 karayollarının kavşak noktasındaki Serakib’in rejim bölgesine dahil edilmesi olacaktır. Halep’i Lazkiye ve Şam’a bağlayabilmek için sonraki aşamada sıra Serakib’den Halep’e doğru uzanan 40 kilometrelik hatta gelecektir” görüşünü savundu.

Ergin, “Böylelikle, İdlib’in güneyi ve güneydoğusunda yaşamaya devam eden insanlar önümüzdeki dönemde A) Bombardımana hedef olmamak için evlerini terk edip rejim bölgesine geçip burada yeni bir hayata başlamak ya da B) Evlerini terk etmeyip savaşın ortasında kalmak seçenekleri arasında sıkışmıştır. Tabii bir de üçüncü seçenekleri var. Bundan öncekilerin yaptığı gibi C) Kuzeye, Türkiye sınırına doğru yola çıkmak…” ifadesini kullandı.

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