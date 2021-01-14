Sedat Ergin: Yalnızca ABD değil, bütün dünya 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimde bir uçurumun kenarından dönmüş

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, ABD'de Donald Trump destekçilerinin Kapitol baskınını hatırlatarak, "Yaşanan hadisenin önemi, yalnızca ABD değil, aslında bütün dünyanın geçen 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimde bir uçurumun kenarından dönmüş olduğunu göstermesidir." görüşünü savundu.

Ergin yazısında, "Seçimde sonuçlar, kritik üç-dört eyalette farklı bir şekilde çıkmış olsaydı, Trump bir dört yıl daha başkanlık koltuğunda oturacaktı. Geride kalmış olan bu ihtimalde, ikinci kez seçilmenin verdiği mutlak güç tutkusuyla kendisinin kural tanımazlığı ve daha da yükselecek egosu birleştiğinde, bu bileşimin yol açacağı sonuçları tahmin edebilmek güç değildi." düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "Bu kişinin dünyanın en büyük küresel gücünün karar alma mekanizmasının başında oturduğunu dikkate aldığımızda, kazansaydı, ikinci döneminde bütün dünyayı kuralsızlığın iyice zemin kazanacağı bir kargaşanın içine sürüklemesi yabana atılmayacak bir senaryo olurdu. İktidarda kalabilmek hırsıyla anayasayı ve demokrasiyi ayaklar altına alıp ülkesini gözünü kırpmadan bir kaosun içine atabilen bir ABD Başkanı’nın dünyanın barış ve istikrarı ve üzerinde yaşadığımız gezegenin selameti açısından taşıyacağı mesaj da herhalde çok farklı olmazdı." değerlendirmesini yaptı.

Ergin, "ABD’de 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçiminin sonucunun ne anlama geldiğini geçen çarşamba günkü olaylara tanıklık edince galiba şimdi daha iyi değerlendirebiliyoruz." ifadesini kullandı.