Sedat Ergin: Virüsle mücadelede kara göründü ancak gemi limana yanaşamıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele günlük vakaların 1300'ler eşiğine kilitlendiğini hatırlatarak, "Virüsle mücadelede kara göründü ancak gemi limana yanaşamıyor" düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "Bakanın bu iyimser mesajları verdiği zaman diliminde yalnızca vaka sayısında değil, yoğun bakımda tutulan ya da entübe edilen hastaların sayısında da sürekli bir düşüş eğilimi gözleniyordu. Yoğun bakımdaki en düşük hasta sayısı yine 1 Haziran’da başlayan o hafta 6 Haziran günü kaydedilmişti. 19 Nisan’da 1.922’ye tırmanmış olan bu sayı 6 Haziran’da 591’e kadar gerilemişti." ifadesini kullandı.

Ergin, "İlginçtir ki, Türkiye’nin karaya en çok yaklaştığı o hafta, COVID-19 ile mücadelede bütün göstergelerin tersyüz olmaya başladığı haftadır. 1 Haziran haftası, günlük yeni vaka, yoğun bakımda tutulan ve entübe edilen hasta başlıklarında en küçük sayılara sahne olduktan sonra her üç kategoride de eğrinin başını birden yukarı doğru çevirip yükselişe geçtiği dönemdir. Bu zaman kesitinde virüsle yürütülen mücadelede bir kırılma yaşanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Ergin, "Aynı zamanda Türkiye’de normalleşmeye doğru en kapsamlı adımların atıldığı, devlet dairelerinde normal mesai düzenine dönüldüğü, restoran ve kafelerin açıldığı haftadan söz ediyoruz. Bunu daha sonra hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması, ardından 65 yaş grubu üstüne sınırlamaların esnetilmesi gibi adımlar izlemiştir. Her halükârda İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelerin, salgını Türkiye’ye kıyasla çok daha şiddetli bir şekilde, çok daha yüksek vaka ve ölüm sayılarıyla geçirmelerine karşılık, geldikleri noktada özellikle vakaları ciddi bir şekilde baskıladıklarını söylemek mümkündür. Burada bir paradoksla karşılaşıyoruz. Türkiye, bu ülkelerle karşılaştırıldığında salgının ilk dalgasını çok daha düşük bir yoğunlukta atlatmış olsa da, gelinen noktada günlük vakalarda bu ülkelerden daha yüksek bir çizgide kilitlenme durumuna girmiştir. Sonuçta, Sağlık Bakanı Koca’nın benzetmesiyle değerlendirmemiz gerekirse... Evet, kara görünmekle birlikte geminin limana girebilmek için daha bir süre dalgalarla mücadele etmesi gerekecek gibi görünüyor." görüşünü savundu.

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