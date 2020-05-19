Sedat Ergin: Verilerin akışı bu iki hafta boyunca yine de virüsle mücadelede bir kilitlenmenin yaşandığına işaret ediyor

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) iki haftalık verilerin akışının virüsle mücadelede bir kilitlenmenin yaşandığına işaret ettiğini belirtti.

Ergin, "Bu hareketlerin istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı, bu tür dalgalanmaların olağan görülmesi gerektiği ileri sürülebilir. Ayrıca, hafta sonu sokağa çıkma yasakları nedeniyle PCR testleri için az örnek alınması hafta başı vaka sayılarının düşük çıkmasında bir faktör olabilir. Bunlara ek olarak, bazı uzun süreli yasakların hemen sonrasında sokaklarda göze çarpan kalabalık görüntülerin, vakalardaki hareketliliğe dönük bir etkisinden de söz edilebilir." düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "Ancak bu gibi faktörleri hesaba kattığınızda bile, verilerin akışı bu iki hafta boyunca yine de virüsle mücadelede bir kilitlenmenin yaşandığına işaret ediyor. Özellikle mayıs ayının başından itibaren günlük vakaların genellikle 1.600-1.800 aralığındaki bir direnç hattına yerleştiğini gösteriyor. Bunun bir istisnası, önceki gün 1.368 rakamıyla gözlenen bir düşüştür. Bu düşüş çizgisinin devam edip etmeyeceğini, daha doğrusu değindiğimiz kilitlenmenin ne zaman kırılacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Aslında bu hafta salgınla mücadelede en kritik dönemeçlerden birine giriyoruz. Bu hafta, özellikle AVM’leri yeniden açma kararının uygulamaya konduğu geçen hafta pazartesi gününden sonra bu merkezlerde yaşanan trafiğin günlük vakalara bir yansımasının olup olmayacağını anlayacağız. Dolayısıyla, AVM kararının isabet derecesinin ölçülmesi bakımından kritik bir teste tanıklık edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ergin yazısında şunları kaydetti:

"Burada çok önemli bir kritik eşik hedefi beliriyor. Günlük vakalar, 11 Nisan tarihinde bugüne dek kaydedilen en yüksek sayı olan 5 bin 138’e çıktıktan sonra düşüşe girmiş ve 1 Mayıs tarihinde 2 bin 188’e inmişti.

Bu bağlamda yanıt bekleyen hassas sorulardan biri, günlük vaka sayısında 1.000 eşiğinin altına ne zaman inileceğidir. Bu eşiğin altına inilmesinin, bir psikolojik faktör olarak karar vericilerde ve toplumda COVID-19’la mücadelede güven duygusunu kayda değer bir şekilde güçlendireceğini tahmin edebiliriz.

AVM’leri açma kararının sonuçlarının hangi yönde şekilleneceği, kuşkusuz bu hedefin hayata geçirilmesi açısından da belirleyici olacaktır. Vakalarda artışların başlaması halinde bu hedefin yakalanmasında gecikme yaşanabilir. Bilim Kurulu üyelerinin sayıca azımsanmayacak bir bölümünün bu kararla ilgili çekincelerini kamuoyuyla paylaşma ihtiyacını duymaları bu alandaki kaygıların açık bir ifadesidir.

Ayrıca, son günlerde Anadolu’da tek bir taşıyıcının çok sayıda vatandaşa virüsü bulaştırdığı vakalara artan ölçüde rastlanmasını da bu çerçevede hesaba katmalıyız.

olumlu haberler normalleşme baskısıyla bir araya gelip erken bir gevşemenin önünü açmamalıdır. Ölümcül virüsün aramızda dolaşmaya devam ettiğini ve yeniden yayılabilmek her fırsat penceresini değerlendireceğini akıldan çıkarmamak gerekiyor."

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