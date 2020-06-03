Sedat Ergin: Vatandaşların salgının kendi yaşadıkları topraklar üzerindeki yaygınlığını ayrıntılı bir şekilde bilmek en doğal hakları

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin bilgilerin genel olduğunu belirterek, "Vatandaşların salgının kendi yaşadıkları topraklar üzerindeki yaygınlığını ayrıntılı bir şekilde bilmek en doğal hakları" düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "Covid-19 ile mücadele eden pek çok ülke salgının yaygınlığıyla ilgili ayrıntılı bilgileri şeffaf bir şekilde kamuoylarıyla paylaşıyor. Örneğin açık kaynaklardan İtalya, Almanya, İspanya gibi ülkelerin resmi istatistiklerine baktığımızda şehirlere, eyalet ya da idari bölgelere göre vaka ve ölüm sayılarını günlük olarak izleyebiliyoruz. Yalnızca Batı demokrasilerinden söz etmiyorum. Kuzey komşumuz Rusya’da da vaka ve ölüm rakamları idari bölgelere göre ayrıntılı bir şekilde açıklanıyor. Dün sabah itibarıyla Rusya’nın 414 bin vaka toplamı içinde Moskova 183 bin vakayla ilk sırayı alırken, Saint Petersburg’un vaka sayısının 16 binin üzerinde olduğunu biliyorduk. Toplam ölü sayısı Moskova’da 2 bin 533, Saint Petersburg’da ise 213 görünüyordu." ifadesini kullandı.

Ergin yazısında şunları kaydetti:

Her seferinde başka ülkeler üzerinden emsaller vermek de gerekmiyor. Başka ülkelerdeki uygulamalardan bağımsız olarak, Türkiye’de vatandaşların salgının kendi yaşadıkları topraklar üzerindeki yaygınlığını ayrıntılı bir şekilde bilmek en doğal haklarıdır. Bu bilgiye erişim, demokrasinin en temel öğelerinden biri olan bilgi alma, bilgiyi talep etme hakkının, şeffaflığın da vazgeçilmez bir parçasıdır.

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