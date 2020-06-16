Sedat Ergin: Vaka sayısı yeniden 1500'lere geldiğine göre, bu kez duyduğumuz işaret fişeğinin değil çalan tehlike çanlarının sesi olmalı

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayılarının yükseldiğini hatırlatarak, "Vaka sayısı yeniden 1500'lere geldiğine göre, bu kez duyduğumuz işaret fişeğinin değil çalan tehlike çanlarının sesi olmalı" görüşünü savundu.

Ergin, "Günlük vaka ve insan kaybı rakamları altını çizdiğimiz bu tarihlerin ardından düşüşe geçmiştir. Bu iki tarih (11 ve 19 Nisan) bir anlamda Türkiye’de Covid-19 ile mücadelede yaşanan en önemli kırılmaya işaret ediyor. Bu kırılmayla birlikte genellikle istikrarlı bir doğrultuda giden bu çizgide sıkıntı yaratan bir durum, son günlerde vaka sayısının birden artışa geçmesi, ayrıca yoğun bakıma alınan ve entübe edilen hastaların sayısının da benzer şekilde yükselmeye başlamasıdır." ifadesini kullandı.

Ergin, "Ters giden bir şeyler var...ü Rakamların da anlattığı gibi, salgının yeniden zemin kazanmaya başlaması, belli ölçülerde kapsamlı normalleşme adımlarının haziran ayı başında yürürlüğe girmesinin ertesinde ortaya çıkmıştır. Üstelik mayıs ayında 1-3 Mayıs, 16-19 Mayıs, 23-26 Mayıs gibi toplu karantina dönemleri yaşanmış olmasına rağmen, yine de salgının seyrine ilişkin göstergelerde yukarı doğru bir çıkış eğrisi ile karşılaşıyoruz. Bu yönelişin birçok faktörün bir bileşkesi olduğunu tahmin edebiliriz. Başlangıç olarak 11 Mayıs’ta AVM’lerin açılması, belki bundan daha önemlisi AVM’lerin açılmasıyla birlikte normalleşmeye geçildiği algısının toplumda neden olduğu yeni psikoloji kuşkusuz kritik bir faktördür." değerlendirmesinde bulundu.

Ergin yazısında şunları kaydetti:

Bu süreçte hafta sonu karantina uygulanan büyükşehirlerin sayısının kademeli bir şekilde azalması ve tümden kalkması, şehirler arası geçişlerdeki kısıtlamaların kaldırılmasının ülke içinde Anadolu’nun pek çok noktasına yayılan bir nüfus hareketliliğine yol açması, geçen bayramda yakın teması getiren geleneklerin tekrarlanması bu çerçevede hemen akla gelen faktörler arasındadır.

Bir bu kadar önemlisi, TV ekranlarına da yansıyan pazaryeri ve toplu ulaşım görüntülerinin de işaret ettiği gibi, hedeflenen disiplinin toplumun azımsanmayacak bir kesiminde bir türlü yerleşmemesi yine altını çizmemiz gereken bir başka olgudur.

Tabii, normalleşmeye geçiş evresindeki karar alma süreçlerinde Bilim Kurulu’nun adının daha az duyulmaya başlanması da, bu çerçevede kayda değer bir faktör olarak vurgulanmalıdır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Mayıs günü yaptığı bir açıklamada “Vaka sayılarındaki düşüş başarı grafiğimizdir” demiş ve eklemişti: “Dün binin biraz üzerinde olan bu sayı, binin altına düştüğünde, bu düşüş, nihai başarının işaret fişeği olacaktır.”

Aynı akşam vaka sayısının 972 çıkması ile işaret fişeği atılmıştı. Neredeyse bir ay sonra vakalarda yeniden 1.500 eşiğine geldiğine göre, bu kez duyduğumuz işaret fişeğinin değil çalan tehlike çanlarının sesi olmalıdır.

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