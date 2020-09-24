Sedat Ergin: Uluslararası konferans düşüncesinin hayata geçirilebilmesi Türkiye açısından önümüzdeki dönemin en önemli sınamalarından biri

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM konuşmasındaki en çarpıcı noktalardan birinin Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlıkların çözümü için uluslararası bir konferans toplanmasını önermesi olduğunu dile getirdi. Ergin, "Bu konferans düşüncesinin hayata geçirilebilmesi konusu Türkiye açısından önümüzdeki dönemin önemli sınamalarından biri olarak görünüyor." görüşünü savundu.

Ergin, "Türkiye’nin AB Konseyi Başkanı’nın açıklamalarıyla paralel görünen konferans önerisi ise bu noktada henüz düşünce aşamasındadır. Ayrıca, bu önerinin uygulanması yönünde ilerleme sağlanacaksa, bir dizi ‘dikenli’ siyasi meselenin de çözüme kavuşturulması gerekecektir." düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "Bunlardan birincisi, Türkiye ile KRY arasında diplomatik ilişki bulunmamasının yol açabileceği güçlüklerdir. Aslında Türkiye ile KRY üye oldukları uluslararası kuruluşların çatıları altında pekâlâ bir araya gelebiliyorlar. Buradaki temel sıkıntı KKTC’nin nasıl bir formül altında bu konferansa dahil edileceği, KKTC’nin çıkarlarının nasıl gözetileceği başlığında beliriyor. Bu noktada bir dizi yaratıcı formüllün bulunması zorunludur." değerlendirmesinde bulundu.

Ergin, "Bir başka kritik sorun daha var. Dünkü yazımızda da vurguladığımız üzere, bu güçlük Türkiye’nin İsrail ve Mısır ile ilişkilerinin siyasi düzeyde son derece soğuk bir şekilde seyrediyor olmasıdır. Aradaki soğukluğa rağmen Türkiye ile bu ülkeler arasında bir işbirliği ikliminin yaratılıp yaratılamayacağı önemli bir soruyu oluşturuyor. Her halükârda böyle bir konferans düşüncesinin kuvveden fiile çıkabilmesi için Türkiye ile Mısır ve İsrail arasında bazı adımların atılması gerekebilecektir." ifadesini kullandı.

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