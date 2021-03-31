Sedat Ergin: Üçüncü dalga üzerimize geliyor, hiçbir toplumun bu kadar hayati bir konuda karanlıkta bırakılması kabul edilemez

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Koronavirüs vakalarındaki yükselişe dikkat çekerek, "Üçüncü dalga üzerimize geliyor ve toplumdaki yaş kümelerinin bundan nasıl etkilendiğini bilmiyoruz. Karanlıktayız. Hiçbir toplumun bu kadar hayati bir konuda karanlıkta bırakılması kabul edilemez." düşüncesini dile getirdi.

"Salgında yükseliş halindeki üçüncü dalga ikinciyi geride bırakmaya aday" diyen Ergin, "Aslında her dalgada büyük ölçüde aynı durumu yaşıyoruz. Salgının yükselişe geçip 'pik yapması' hiçbir zaman öngörülemeyen ani bir baskın şeklinde ortaya çıkmıyor. COVID-19, her seferinde, deyim yerindeyse 'Ben geliyorum' diyerek, kendini göstererek yayılıyor. Göstergelerdeki hareketlilikle birlikte vakalar patlıyor, ardından ağır hasta sayılarında ve ölümlerde artışlar baş gösteriyor. Derken kısıtlamalar açıklanıyor.Salgının bu devinimini geçen kasım ayı sonu, aralık başında yakından izleyebilmiştik. Şimdi geriye dönüp bir kez daha baktığımızda, ikinci yükselişin bir sürpriz olmadığını çok daha iyi görebiliyoruz. Vefat sayılarındaki artışın kafa karıştıran bir yönü aşıların etkisiyle ilgilidir. 65 yaş ve üstü kesimin büyük bir bölümünün aşı olması, vefatlar bu yaş kümesinde daha yüksek oranlarda görüldüğü için, salgının muhtemel bir yeni dalgasının daha az kayıpla atlatılacağı yolundaki tahminlere zemin oluşturmuştu." değerlendirmesini yaptı.

Ergin yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Buna karşılık, dikkat çektiğimiz gibi vakalarla birlikte son iki hafta içinde kayıplar da yükselişe geçmiştir. Son dönemdeki kayıpların hangi yaş kümelerinde daha çok ortaya çıktığını bilmiyoruz. Bunun nedeni Sağlık Bakanlığı’nın uzun bir zamandır bu bilgileri toplumla paylaşmaktan kaçınmasıdır.

Aşı gerçekten etkili olduysa, ölümlerin bu takdirde 65 altı yaş guruplarında daha çok görüldüğü gibi bir sonuca ulaşacağız. Gerek aşının etkisini anlamak, gerek kümeler arasındaki dağılımı görmek bakımından bakanlığın şeffaf bir politikaya yönelmesi elzemdir. Bu bilgilerin paylaşılması, insanların kendilerini disiplin altına almaları bakımından toplumda caydırıcı bir etki de yaratacaktır. Böyle bir caydırıcılık, yeni kısıtlamaların önceki akşam açıklanmasından sonra salgınla mücadelede bir ivme yaratılması bakımından da yararlı bir adım olacaktır.

Üçüncü dalga üzerimize geliyor ve toplumdaki yaş kümelerinin bundan nasıl etkilendiğini bilmiyoruz. Karanlıktayız. Hiçbir toplumun bu kadar hayati bir konuda karanlıkta bırakılması kabul edilemez."