Sedat Ergin: Türkiye, varılan bu noktadan sonra S-400’leri aktive etmemek gibi bir seçeneğe yönelebilir mi?

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, ABD yaptırımlarına ilişkin değerlendirmesinde, "Belli ölçülerde başa dönülmesini öneriyor büyükelçiler. Önerilerin bu durumun ilerisine giden bir yönü, ABD’nin daha önceki olumsuz tutumunun aksine bu kez hava savunma sistemlerinin ortak üretimini ve bunu sağlamak üzere Türkiye’ye teknoloji transferini kabul etmesi koşuludur." yorumunu yaptı.

Ergin, "Türkiye, varılan bu noktadan sonra S-400’leri aktive etmemek gibi bir seçeneğe yönelebilir mi? Zaten son gelişmeler de önemli ölçüde Türkiye’ye 2019 yazında gelen bu sistemlerin bir yıl sonra geçen ekim ayında Sinop’ta deneme atışı yapılmak üzere sahaya çıkartılması ertesinde yaşanmıştır. Ancak, önerilen adımın 'vazgeçme maliyeti' de çok yüksektir. Bir anlamda Türkiye 2.5 milyar dolar ödediği bir sistemi pasif halde depoda tutmak durumuna girecektir. Bu da kaçınılmaz olarak kamuoyunda bu kadar yüksek bir meblağın neden harcandığı yolundaki tartışmaları canlı tutacaktır." ifadesini kullandı.

Ergin yazısında şunları kaydetti:

"Yok diğer yol seçilirse, yani S-400’ler NATO savunma sistemine entegre edilmeden aktive edilip çalıştırılırsa, bu kez de sürekli bir çatışma alanı olarak ABD ile ilişkilerde ve bu çerçevede NATO içinde ciddi bir sıkıntı konusu olacaktır. Tabii bu takdirde ABD yaptırımlarının da süreceği bir senaryodan söz ediyoruz. Yaptırımların devamı Türkiye’de toplumun çok geniş kesimlerinde ABD’ye karşı tepkileri yükseltecek, genelde Batı aleyhtarı bir duygu iklimini güçlendirecekti".