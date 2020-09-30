Sedat Ergin: Türkiye-Rusya ilişkileri Karabağ’da yeni basınç alanına girdi

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Kafkasya'daki gelişmelerle Türkiye ve Rusya'nın yeni basınç alanına girdiğini savundu.

Ergin, "Kafkasya’da risklerin çok yüksek olduğu, dizginlenemediği takdirde yayılma potansiyeli barındıran ucu açık bir çatışma dönemine girilmiştir. Ateşkesin hangi aşamada ilan edilebileceğini, bu noktaya kadar sahadaki gelişmelerin nasıl bir seyir izleyeceğini, Karabağ’da 1993-1994’te sahada ortaya çıkan statükonun ne kadar değişeceğini, daha doğrusu yeni statükonun nasıl şekilleneceğini bugünden bilebilecek durumda değiliz. Tek bildiğimiz, son hadisede Azeri tarafının bu aşamada sahada üstünlük pozisyonuna geçmiş olmasıdır." düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "Yeni statükonun kazanacağı görüntüde kuşkusuz Rusya ve Türkiye gibi aktörlerin tutumu da belirleyici olacaktır. Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi diyalog zaten Suriye ve Libya krizlerinin basıncı altındadır. Kafkasya’daki gelişmeler bu diyaloğu yeni bir basınç alanının içine sokmuştur. Bu krizin nasıl idare edileceği Türkiye ile Rusya açısından yeni ve zorlu bir sınavın konusudur" ifadesini kullandı.

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