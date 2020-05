Sedat Ergin: Türkiye’nin önümüzdeki haftalarda Koronavirüs test sıralamasında bir-iki basamak daha yukarı çıkması şaşırtıcı olmayacak

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, "Test sayısı sıralamasında dünyada 12’nciliğe geldikten sonra mevcut artış yönelişini koruduğu takdirde, Türkiye’nin önümüzdeki haftalarda bir-iki basamak daha yukarı çıkması şaşırtıcı olmayacaktır" düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "Sıralamada testler içinde en yüksek pozitif çıkma oranı yüzde 29.6 ile İran’da. Bu oran Fransa’da 24.4, ABD’de 19, İtalya’da 17.3. Türkiye ise yüzde 15.3 oranıyla bu sıralamada 14’üncü geliyor. Bu arada kullanılan hesaplama yöntemi ABD’deki bazı eyaletlere uygulandığında beliren ürkütücü sonuçlara dikkat çekmeliyiz. New Jersey eyaletinde yapılan testlerde pozitif çıkma oranı yüzde 47.2, New York eyaletinde ise yüzde 40.9’dur. İtalya’nın kuzeyindeki Lombardy bölgesi için hesaplandığında oran yüzde 31.9. New Jersey ve New York’un bağımsız devletler olduklarını varsaydığımızda, bu başlıktaki küresel listede birinci ve ikinci sıraya geleceklerdi." bilgisini paylaştı.

Ergin, "Farklı kategorilerdeki bu rakamları değerlendirirken, ülkelerin Koronavirüs'le farklı tarihlerde tanıştıklarını, dolayısıyla sıralamaya da farklı zaman kesitlerinde girdiklerini göz önünde bulundurmalıyız. Az sayıda ülkede hastalığın yayılması kısmen kontrol altına alınırken, birçok ülkede virüs tırmanışını sürdürmekte, bazı ülkelerde ise daha yeni yeni boy göstermektedir. Sonuçta, küresel fotoğrafı tam olarak okuyabilmek için zamana ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

