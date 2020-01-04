Sedat Ergin: Türkiye ile Batı arasındaki mesafenin açılması muhtemelen 2020'de de devam edecektir

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, 2019'da Türkiye'nin Batı dünyası ile ilişkilerinde "ciddi zemin kaybettiğini" ve 2020De de bu mesafenin açılmaya devam edeceğini öngördüğünü ifade etti.

Ergin, Türkiye'nin Batı'dan uzaklaşmasında "ifade özgürlüğü ve yargı alanlarında yaşadığı sorunların bir türlü aşılamamasının" rol oynadığını ifade etti.

Ergin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Öncelikle belirtelim ki, 2019’da hem ABD, hem de AB ile ilişkilerde, daha doğrusu bir bütün olarak Batı dünyası ile ilişkilerinde Türkiye’nin ciddi zemin kaybettiği bir yılı geride bıraktık. Tek bir örnek durumun ciddiyet derecesini açıklamak bakımından yeterlidir. 2019 yılında Kongre’nin her iki kanadında da ‘Ermeni soykırımı’ tasarıları geçti. Daha önce olmayan bir şeyin neden 2019 yılında meydana gelebildiği sorusuna gerçekçi bir yanıt bulunması gerekiyor.

Öyle anlaşılıyor ki, Türkiye ile Batı arasındaki mesafenin açılması genel bir yöneliş şeklinde hem ABD hem de Avrupa cephelerinde 2020’de de muhtemelen devam edecektir.

Tabii, Türkiye’nin kendi içinde özellikle ifade özgürlüğü ve yargı alanlarında yaşadığı sorunların bir türlü aşılamaması, reform yönünde sahici, inandırıcı bir iklimin bir türlü belirmemesi, bir kısırdöngü halinde Türkiye’yi her geçen gün Batı’dan daha da uzaklaştıran bir etki yaratıyor.