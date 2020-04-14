Sedat Ergin: Türkiye, çok yakında Koronavirüs vakalarında 90 bin, 100 bin eşiğini geçmeye aday

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Türkiye'nin bir aylık yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele karnesini değerlendirdi. Ergin, test sayısının fazla olması ve yoğun bakımlarında kriz yaşanmamasının olumlu bir gelişme olduğunu belirtirken, "Türkiye, çok yakında Koronavirüs vakalarında 90 bin, 100 bin eşiğini geçmeye aday" düşüncesini de dile getirdi.

Ergin, "Bugün itibarıyla hastanelerin yoğun bakım ve entübasyon bölümlerinde bir kriz yaşanmamasına karşılık, testlerin yaygınlaşmasıyla birlikte vaka sayıları kısa bir zamanda çok daha yüksek rakamlara çıkacaktır. Türkiye, çok yakında Koronavirüs vakalarında 90 bin, 100 bin eşiğini geçmeye adaydır. Vaka sayısı belirgin bir şekilde yükselirken, hastanelerdeki kapasitenin aynen korunup korunamayacağı önümüzdeki haftaların en önemli sınaması olacaktır." görüşünü savundu.

Ergin, "Tabii, bu değerlendirmeyi yaparken, geçen cuma gecesi tanık olduğumuz yönetim kargaşasının yol açtığı durumların bugüne dek elde edilen kazanımların heba edilmesi ya da sekteye uğraması gibi bir sonuç doğurup doğurmayacağını henüz bilmiyoruz." ifadesini kullandı.

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