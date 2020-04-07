Sedat Ergin: Test sayısının 30 bine çıkması kritik bir sınamayı beraberinde getiriyor

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Sağlık Bakanlığı'nın yeni tip Koronavirüs'ün tespitinde kullanılan test sayılarını arttırmasının en kayda değer gelişmelerden biri olduğuna dikkati çekti. Ergin test sayısının artmasıyla daha çok vakayla karşılaşılacağına dikkati çekti.

Ergin, "Sağlık Bakanı Koca, içinde bulunduğumuz hafta günlük test sayısında 30 bine çıkılacağını belirtmiştir. Bu düzeye çıkılması kritik bir sınamayı da beraberinde getiriyor. Tanı sayısının test artışıyla birlikte yüzde 15 oranında kendisini tekrarlaması halinde, günde 4 bin 500 vaka gibi bir rakam belirebilir. Umut edelim böyle bir tabloyla karşılaşmayız." düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "Test sayısında 30 bin dönemecine girilmesi virüsün bundan sonraki seyrini görebilmemiz bakımından önemli bir eşiktir. Her halükarda burada alınacak sonuç son dönemde birbiri ardına alınan önlemlerin ne ölçüde etki yarattığını ölçmek bakımından da fikir verecektir." ifadesini kullandı.

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