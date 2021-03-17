Sedat Ergin: Suriye iç savaşının 10. yıldönümünde yapılacak her muhasebede en ağır bedeli çocukların ödediği gerçeği en başa yazılmalı

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, “Suriye iç savaşının onuncu yıldönümü dolayısıyla yapılacak her muhasebe, geçen süre zarfında yaşanan insani dramda en ağır bedeli çocukların ödediği gerçeği en başa yazılarak başlamalıdır. Jeopolitik mülahazalar, siyasi kâr-zarar hesaplarına ilişkin tahliller ikinci planda kalabilir.” görüşünü savundu.

Ergin yazısında, “Evet, fatura en önce çocuklara çıktı. Çünkü savaştan en sert onlar etkileniyorlar. ‘En korunmasız’ olanlar onlar. Aileleri Suriye’yi terk etmek ya da ülkede iç göç yaşamak zorunda kaldığında, her seferinde göç kafilelerinde onlar da yollara döküldü.” değerlendirmesini yaptı.

Ergin yazısında şunları kaydetti:

“BM yetkilisinin açıklamalarının beni en çok düşündüren kısmı, 'Suriye’de yarım milyon çocuk kronik yetersiz beslenme sıkıntısı nedeniyle büyümelerinde, gelişmelerinde sorunlar yaşıyor. Bu sayının artmasından korkuyoruz' şeklindeki sözleri oldu.

Lowcock, bu ifadesiyle yetersiz beslendiği için yaşına göre beklenen büyümeyi gösteremeyen, örneğin bodur kalan çocukların sorunlarını kastediyor. BM yetkilisi açıkça değinmese de, büyümekte olan çocukların beyinlerine yeterli protein ve enerji gitmemesi sonucu beynin gelişmesinde de sorunlar ortaya çıkabiliyor.

Bu meselenin Suriye’nin her köşesinde gözlendiğini ama ülkenin kuzeybatı ve kuzeydoğusunda “özellikle kötü bir şekilde” seyrettiğini anlatıyor BM temsilcisi. Bu bölgelerde her üç çocuktan biri bu sorunu yaşamaktadır.”