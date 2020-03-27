Sedat Ergin: Şimdi umutlarımıza her zamankinden daha kuvvetli bir şekilde sarılma zamanı

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin, "Gezegeni ağır ağır kaplayan, sinsice yerkürenin her noktasına yayılan bir kâbusun içinde savruluyoruz. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Virüs metabolizmamıza, hücrelerimize girse bile, onun umutlarımıza nüfuz edebilmesini önleyebilmek bizim elimizde." düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "Geleceğin içinde neler sakladığını bilmiyoruz insanlık için. Her şeye rağmen gelecek soyut bir özne değil. Onu şekillendirecek, yaratacak olan da yine bizleriz. Ancak geleceğe uzanmadan önce aşmamız gereken bir köprü var. Yakalandığımız felaketi göğüslerken bütün insanların zorlu bir sınavdan geçeceğine şüphe yok. Öncelikle de insanlık ölçülerimiz, değerlerimiz bu sınavdan geçecek." görüşünü savundu.

Ergin, "Toplumsal dayanışmanın, yardımlaşmanın, zorda olanlara sahip çıkmanın her zamankinden daha çok önem kazanacağı, ön plana çıkacağı bir sınav olacak bu. Bu sınavı nasıl vereceğimiz aynı zamanda yeni geleceği inşa etme gücümüzü de belirleyecek. Bunu yaparken öncelikle umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Virüs metabolizmamıza, hücrelerimize girse bile, onun umutlarımıza nüfuz edebilmesini önleyebilmek bizim elimizde. Şimdi umutlarımıza her zamankinden daha kuvvetli bir şekilde sarılma zamanıdır." ifadesini kullandı.

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