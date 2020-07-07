Sedat Ergin: Sağlık Bakanlığı verileri il bazında da açıklamalı 

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, 'şeffaf olmadığı' yönündeki eleştirilerin ardından yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) dair bölgesel raporlar paylaşmaya başlayan Sağlık Bakanlığı'nın il bazında da verileri paylaşmasını önerisinde bulundu.

Ergin, "Sağlık Bakanlığı’nın çok eleştiri alan bu politikası geçen perşembe gününden bu yana değişmiş bulunuyor. Bakanlık, yine her akşam yeni verileri açıklamakla birlikte, buna ek olarak web sayfasına bu verilerin bölgesel ve yaş gruplarına göre dağılımlarını da içeren detaylı 'COVID-19 Günlük Durum Raporu' koymaya başladı. Ayrıca, mart ayından bu yana gelinen durumu değerlendiren ve yine bölgesel verileri de kapsayan 7 sayfalık haftalık bir rapor da paylaşıldı. Haftalık raporun da düzenli bir şekilde güncelleneceği anlaşılıyor." düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "Sağlık Bakanlığı’nın şeffaflaşma yönündeki adımı, Türkiye’ye uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırılması için AB’yi ikna etmek amacıyla yoğun diplomasi yürütülen bir döneme rastlamıştır. Bu yönüyle düzenlemenin AB’ye dönük bir boyut da taşıdığı düşünülebilir. Ancak hangi saikle atılmış olursa olsun, ne kadar gecikmiş de olsa, kamuoyunun bilgi edinme hakkına karşılık vermesi, salgının seyrinin daha yakından izlenebilmesini mümkün kılacak olması bakımından yeni formatı doğru yönde bir adım olarak görmek durumundayız. Hatta bölgelerle kalmayıp verilerin 81 il bazında açıklanması, şeffaflık açısından daha da isabetli olacaktır." ifadesini kullandı.

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