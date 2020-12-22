Sedat Ergin: Sağlık Bakanlığı 24 Kasım tarihinden bu yana günlük ayrıntılı raporları yayımlamıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Sağlık Bakanlığı'nın 24 Kasım tarihinden bu yana yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin günlük ayrıntılı raporları yayımlamadığının altını çizdi.

Ergin, "Benim bir meselem var. İtalya’daki Toscana bölgesindeki vaka sayısını ve bugüne kadar salgının buradaki seyrini öğrenebiliyorum ama kendi ülkemde Akdeniz Bölgesi’ndeki rakamları bilmiyorum. Çünkü, Sağlık Bakanlığı 24 Kasım tarihinden bu yana günlük ayrıntılı raporları yayımlamıyor. Haftalık durum raporlarının en sonuncusu da 19-25 Ekim dönemine ait. Yani neredeyse iki ay öncesine..." ifadesini kullandı.

Ergin yazısında, "Sağlık Bakanı Koca, 'Doğru bilgi için bekleriz' demişti 22 Temmuz tarihli tweet mesajında. Ama bu davete uyarak Sağlık Bakanlığı’nın web sitesine girdiğimde bu bilgilere ulaşmak benim açımdan maalesef nafile bir çaba olarak kalıyor.En iyisi, ben ‘Robert Koch Insititute’ ya da ‘Istituto Superiore di Sanita’ya bir göz atayım bugün" düşüncesini dile getirdi.