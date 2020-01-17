Sedat Ergin: Rusya cephesinde inandırıcılık sorunu var

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, ateşkesin başlamasından sonraki çarşamba sabahından itibaren Rus Lava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçaklarının İdlib semalarında boy gösterdiğini yazdı. Ergin, Rusya cephesinde inandırıcılık sorunu olduğunu savundu.

Ergin, "İdlib’de gördüğümüz bu tablo bize ne anlatıyor? Öncelikle, Rusya’nın ateşkes taahhüdüne en çok 72 saat sadık kaldığını anlatıyor. Rusya, Türkiye’ye söz vermekte, bir süre bu sözünü tutmakta, ardından sahada yine bildiğini okumaktadır. Bu, süreklilik gösteren ve Putin cephesinde artık ciddi ölçülerde bir inandırıcılık ve samimiyet sorununa işaret eden bir kalıptır” düşüncesini dile getirdi.

Ergin, “Rus tarafı, eleştirilere ne yanıt veriyor? Ruslar, İdlib için 17 Eylül 2018 tarihinde imzalanan ‘Soçi Mutabakatı’nda öngörülen ‘silahsızlanma bölgesi’nin teröristlerden arındırılmadığını, Türk tarafının bu yöndeki taahhüdünü tutmadığını söylüyor” ifadesini kullandı.

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