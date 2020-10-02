Sedat Ergin: Resmî verilere şüpheyle yaklaşanlar haklı çıktı

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, "Açıklanan ‘yeni hasta’ başlığındaki rakamların COVID-19 testi pozitif çıkan bütün vatandaşları kapsamadığı, pozitif çıkanlar içinde yalnızca ‘belirti gösterenler’in sayısını yansıttığı, pozitif olup belirti göstermeyen vakaların sayısının kamuoyuyla paylaşılmadığı resmen kabul edildi. Bir başka deyişle, resmi verilere şüpheyle yaklaşanlar haklı çıktı." görüşünü savundu.

Ergin, "Daha ilginci, dün sohbet ettiğim Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 Bilim Danışma Kurulu üyesi bir öğretim üyesinin 'Böyle olduğunu ben de bilmiyordum. Açıklanan rakamları testi pozitif çıkanlar diye varsayıyorduk' şeklindeki sözleriyle karşılaşmak oldu." ifadesini kullandı.

Ergin, "Ülkemizde günlük bazda COVID-19 testi pozitif çıkan vatandaşlarımızın tümünün sayısını öğrenemiyoruz. Mart ayından bu yana birikmeye başlayan vakaların toplam sayısını da bilmiyoruz. Bilmediğimiz için salgının nüfusa yayılma derecesini bütünlük içinde değerlendirebilme imkânından yoksunuz. Ayrıca, 29 Temmuz’a kadar açıklanan vakalara daha sonra yalnızca hasta sayısının eklenmesi farklı kategoriler toplandığı için bu verileri tartışmalı hale getiriyor." düşüncesini dile getirdi.

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