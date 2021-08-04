Sedat Ergin: Orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye’de 2021 yılı itibarıyla uygulanmakta olan modelin bir benzerine rastlamak söz konusu değil

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, orman yangınlarıyla mücadele Türkiye'nin izlediği yol ile diğer ülkeleri karşılaştırdı. Ergin, "Orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye’de 2021 yılı itibarıyla uygulanmakta olan modelin bir benzerine rastlamak söz konusu değil" değerlendirmesini yaptı.

Ergin yazısında, "Birincisi, Türkiye’nin de bulunduğu iklim kuşağına benzer koşullarda yaşayan ve eskiden beri yaz aylarında orman yangınlarıyla mücadele etmek zorunda kalan bu ülkelerin hepsi bu amaçla kendi ulusal filolarını da kurmuşlar. Verdiğimiz örneklerdeki ülkelerin hepsinde kendi ulusal envanterlerinde salt bu amaçla alınmış değişik modellerde yangınla mücadele donanımına sahip uçaklar bulunuyor. Bunlar arasında mevcut altyapısına ek olarak ayrıca uçak kiralayan ülkelere de rastlamak mümkün." ifadesini kullandı.

Ergin şunları kaydetti:

"İkinci tespitimiz organizasyonla ilgili. Bu örneklerin çoğunda orman yangınlarıyla mücadele görevini sivil idarenin (Örneğin Fransa, İtalya gibi) üstlendiğini görüyoruz. Buna karşılık görevin doğrudan Hava Kuvvetleri’ne bırakıldığı yapılar (Hırvatistan gibi) da var. İspanya’da da ağırlık hava kuvvetlerinde. Bu arada, yönetim sivil idarede olmakla birlikte hava kuvvetleri unsurlarının devrede olduğu ikili işbirliği modelleri (Yunanistan) var. Portekiz örneğinde ise özel sektörün rolünün daha baskın olduğunu görüyoruz.

Üçüncü tespitimize gelince, bu ülkelerin hiçbirinde orman yangınlarıyla mücadele görevinin olduğu gibi ihale yoluyla teklif veren yüklenicilere bırakıldığı bir model yok. Yani Türkiye’de 2021 yılı itibarıyla uygulanmakta olan modelin bir benzerine rastlamak söz konusu değil."