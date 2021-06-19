Sedat Ergin, "NATO zirvesinin yarattığı paradoksları" yazdı

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, geçen hafta yapılan NATO Liderler Zirvesi'ndeki söylemleri analiz ederek, ortaya çıkan "paradoksları" listeledi.

Bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve boyunca NATO'nun dünya genelinde daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini söylediğine dikkat çekti. Ergin, "Erdoğan NATO’ya bu etkin rolü atfederken, Türkiye’nin ittifakın başat aktörü ABD ile olan ilişkisi de Rusya’dan aldığı hava savunma sistemleri nedeniyle kilitlenmiş durumda" yazdı.

Erdoğan açıklamasında ittifakın güvenlik şemsiyesini Karadeniz’e taşımasından yana olduğunu açıkça söylediğine dikkat çeken Ergin, NATO'nun böyle bir hamle yapmasının Kremlin'i ciddi anlamda kızdıracağına dikkat çekti.

Ergin, bir başka "paradoksu" da şöyle nitelendirdi:

"NATO bildirisinde terörizm Rusya’dan bir sonraki tehdit olarak sıralanıyor, müttefiklerin bu mücadelede dayanışma içinde olmaları gerektiği belirtiliyor. Ancak NATO müttefiki ABD bir terör örgütü olan PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG ile askeri ittifak kurmakta bir sakınca görmüyor."

Tecrübeli dış politika analisti, "Erdoğan kuvvetle NATO’nun kurucu ilkelerine sahip çıkılmasını istiyor. Demokrasi boyutu bu kurucu ilkeler arasında en önemli değerlerden birini oluşturuyor. Gelgelelim Türkiye, bu alandaki sorunlu uygulamaları nedeniyle birçok müttefikinden gelen eleştirilerle karşı karşıya bugün" yazdı.