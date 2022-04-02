Sedat Ergin, Metropoll anketini değerlendirdi: Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini onaylamıyoruz ama savaştan ABD-NATO’yu sorumlu tutuyoruz

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Metropoll'ün Türk halkının Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile ilgili görüşlerini inceleyen anketi değerlendirdi.

Ergin, ankete göre yüzde 83.8 ile halkın çok büyük bir oranının Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı olduğuna dikkat çekerken, Türk halkında savaştan ABD ve NATO'nun sorumlu olduğuna inananların Rusya'nın sorumlu olduğunu düşünenlerden fazla olduğunu aktardı. Ankete katılanların yüzde 48.3’ü “Ukrayna’da yaşanan durumdan kimi sorumlu tutuyorsunuz?” sorusuna “ABD-NATO” yanıtını verirken, “Rusya” diyenlerin oranı yüzde 33.7’de kaldı.

Ergin, bugünkü yazısında ankete göre savaşın çıkmasının ardından "Türkiye'nin önceliği Rusya ve Çin olmalı" diyenlerin de oranının gerilediğine dikkat çekti:

"Ocak ayında “Önceliğimiz Rusya-Çin olsun” diyenler yüzde 39.4 çıkarken, AB-ABD tercihini gösterenler yüzde 37.5’te kalmıştı. Fikri olmadığını beyan edenler ya da yanıt vermeyenler ise yüzde 23.1 dolayındaydı. Bu kuruluşun araştırmalarında ilk kez Rusya-Çin seçeneği birinci çıkmıştı.

Göze çarpan bir gelişme, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin hemen ertesinde bu oranların AB-ABD tercihini öne çıkaracak şekilde değişmiş olmasıdır. Aynı soru karşısında önceliği AB-ABD seçeneğine verenler bu kez az bir farkla yüzde 39.3’e yükselirken, Rusya-Çin diyenlerin oranı yüzde 10 puanlık bir düşüşle 29.5’e gerilemiştir."

Ergin, Metropoll anketinin bulguları ABD ve NATO'yu savaştan sorumlu tutanların oranı yüzde 48.3 olsa da aynı ankette Türkiye’nin NATO üyeliğinin sürmesi gerektiğini belirtenler yüzde 59.6 çıkarken, NATO’dan ayrılmayı savunanların oranının 27.8’de kaldığını vurguladı.