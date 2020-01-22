Sedat Ergin: Metin İyidil hakkında karar verecek olan Yargıtay 16. Ceza Dairesi şimdiden büyük bir baskı altında

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilen, TSK'den atılan eski Korgeneral Metin İyidil'in istinaf mahkemesince beraatine karar verilerek serbest bırakılması, hemen ardından bu kararın kaldırılarak yeniden tutuklanmasını bugünkü köşesine taşıdı. Ergin, “İstinaf kararının bu kadar sert bir tasarrufa yol açması Metin İyidil hakkındaki delilleri değerlendirecek olan Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ni şimdiden büyük bir baskı altına sokmuştur.” görüşünü savundu.

TIKLAYIN | 20 soruda yargıyı sarsan dosya; eski Korgeneral Metin İyidil davasında ne oldu, ne oluyor, ne olacak?

Ergin, “Dairenin önünde şöyle bir ikilem var. Bu dairenin üyeleri İyidil hakkındaki delilleri inandırıcı bulup suçluluğuna kanaat getirdikleri takdirde, bu yöndeki kararlarını baskı altında aldıkları eleştirileriyle karşılaşacaklar. Delilleri yetersiz bulmaları ve beraat yönünde karar almaları halinde yine büyük bir tepki dalgasını göğüslemeleri gerekecektir” düşüncelerini dile getirdi.

Ergin, “Dahası, halen Türkiye’nin birçok ilindeki istinaf mahkemelerinde önlerine gelen darbe dosyalarını incelemekte olan yargıçların da kendilerini baskı altında hissedeceklerini tahmin etmek güç değildir. Hangi şık geçerli olursa olsun yargının işleyişi ve yargı bağımsızlığı ilkesi açısından çok sancılı, sıkıntılı bir durumla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın

Erdoğan: Talimat verdik

Hem İyidil hakkında verilen beraat kararı, hem de bu kararın kaldırılış biçimi eleştirilere yol açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Yargı camiamız için çok çok üzücü bir adım olmuştur. Ve ilginç olan şey şu, tabii talimatlarını da verdik bunların. Kararı veren kişi veya kişilerin de FETÖ'cü olması bu işin nerelere vardığını gösteriyor. Ne gibi oyunlar olabileceğini de arkasında tabii gösteriyor. Hak sonunda er veya geç yerini buluyor. Düşünün müebbet hapse mahkûm olmuş bir kişiye tahliyesini verme gibi bir yola gidiyorlar. Böyle bir adımı nasıl atabiliyor bir mahkeme? Bu anlaşılabilir bir şey değil. Sağolsun Adalet Bakanlığımız ve savcılarımız adımlarını attılar ve operasyonla da yakaladılar, tekrar cezai müeyyide uygulanmaya başladı. Malum içeride şu an" sözleri yargıya müdahale tartışmalarına neden oldu.